Piran. Občina z največ turističnimi prenočitvami v državi in zaradi obmorske lege tudi daleč največ nepremičninskimi apetiti bo imela enega daljših volilnih seznamov na prihajajočih županskih volitvah. Dosedanjega piranskega župana Đenia Zadkovića, ki je bil presenečenje zadnjih volitev, se je doslej odločilo izzvati šest drugih kandidatov, neuradno pa bi se jim lahko pridružili še vsaj štirje.

Zadković, ki je bil v iztekajočem se mandatu pogosto tarča kritik, je prepričan, da se v politiki ne sme obupati. Potem ko se je kmalu po začetku mandata razšel z Gibanjem za občino Piran, bo tokrat kandidiral s podporo Zveze za Primorsko. Kandidira tudi Dušan Olaj, lastnik podjetja Duol iz Brezovice pri Ljubljani, ki izdeluje velike napihljive hale in za katerega marsikdo niti ni vedel, da ima v piranskem Svetem Petru že dve desetletji hišo.

Rešiti promet, uravnavati turizem

Olaj priznava, da ga politika nikoli ni privlačila, a pravi, da je v Piranu preveč problemov in izzivov, da bi lahko še naprej nemo stal ob strani. Potem ko je vodenje podjetja prepustil nasledniku, bi se v Piranu najprej soočil s problemi mladih, s stanovanjsko krizo, poskrbel za starejše ... Urejanja prometnih težav bi se lotil inovativneje kot dosedanji župani, zatrjuje. Na odnos med občino in turizmom ima bolj zadržan pogled. »Inovacije v turizmu niso naloga občine. Skupnost mora paziti, da ima turistično gospodarstvo prostor in da ne ogroža kakovosti življenja občank in občanov ter naravne in kulturne dediščine. Moj občutek je, da turistično gospodarstvo preveč pozornosti namenja temu, kaj gost želi danes, in ne razmišlja dovolj o tem, kaj bo potreboval jutri. Takšna kratkovidnost se nam lahko vsem skupaj maščuje,« pravi. Na volitve se podaja s podporo stranke SD, ki ima v Piranu močno tradicijo.

Andrej Korenika iz Lucije se na županske volitve podaja drugič, pred štirimi leti s podporo Stranke modernega centra, tokrat kot neodvisen kandidat. Meni, da je v občini ponovno prišlo do apatije in nezadovoljstva ljudi. Rešitev vidi v tem, da vodenje občine znova prevzamejo domačini. »Prišli smo do točke, ko so občino obvladale oziroma ugrabile posamezne interesne skupine, in to lahko presekamo samo s tem, da se domačini aktiviramo, se temu upremo in naredimo iz tega zgodbo,« pravi. Najpomembneje se mu zdi čim prej zagotoviti stanovanja za mlade družine in delovna mesta.

Prvi je protikandidaturo Zadkoviću najavil piranski opozicijski občinski svetnik Kristijan Cerovac, ki je v enem od intervjujev napovedal, da bo, če postane župan, najprej vsem, ki so tako ali drugače povezani z nepremičninskim lobijem, prepovedal opravljanje javnih funkcij. Ali mednje šteje tudi lastnika več nepremičninskih podjetij in direktorja Okolja Piran Gašparja Gašparja Mišiča, ne vemo, je pa Gašpar Mišič prav tako eden od možnih kandidatov na teh volitvah. Včeraj nam je sporočil le, da bo odločitev o tem sprejeta prihodnji teden.

Kandidira redar in najverjetneje tudi olimpijec

Kandidat stranke SDS bo vnovič občinski svetnik Vojko Jevševar, s svojo listo bosta kandidirala nekdanji direktor Agrarie Koper Robert Fakin in piranski redar Miha Tomše, ki je pred tremi leti iz goreče hiše rešil dvanajstletnega dečka. Slednji želi kot župan družinam omogočiti dostop do stanovanj, občanom pa dati moč pri odločanju o porabi javnih sredstev. O kandidaturi naj bi resneje razmišljali še jadralec in dvakratni olimpijec Mitja Margon, sedanja predsednica piranske krajevne skupnosti Zora Mužinič in aktualna podžupanja ter predstavnica italijanske narodne skupnosti Manuela Rojec.