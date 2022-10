November Gourmet Ljubljana se bo letos odvil šestič zapored. "Udeležba na dogodkih, ki jih prinaša festival, vsako leto raste, skladno s trendi in dogajanji v gastronomskem svetu pa se spreminja tudi njegova vsebina," so v sporočilu za javnost zapisali na Turizmu Ljubljana. Festival se obenem uveljavlja na mednarodnem kulinaričnem zemljevidu.

»Širimo sodelovanja, se povezujemo s festivali z drugih področij, letos je to glasba. Najbolj pa me veseli dejstvo, da postaja povezovalen za našo celotno gastronomsko srenjo,« je o November Gourmet Ljubljana povedala direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek.

»Ljubljanski gostinci, hotelirji, lastniki lokalov, vinotek, kavarnic ter gostinske izobraževalne institucije, različni studii, kjer se odvijajo kulinarične delavnice in drugi dogodki, vsako leto bolj aktivno soustvarjajo program festivala - tako s predlogi, idejami, kot tudi pri zagotavljanju gostov in povezovanj. To je zelo pomemben element za Ljubljano,« je dodala.

Novembrska Ljubljana bo tako slavila kulinariko in vse njene ustvarjalce - kuharske mojstre, peke, domače proizvajalce, prodajalce na tržnici, stiliste in fotografe hrane ter druge. Še posebej bodo pod žarometi ženske.

V kuhinjah kuharskih mojstrov Igorja Jagodica, Janeza Bratovža in Mojmira Šiftarja bodo tako gostovale kuharske mojstrice ter v moško-ženskem kuharskem tandemu sestavile edinstvene krožnike. Poseben bo dogodek Mame chefov, na dogodku Vino in ženske bodo strokovnjakinje udeležence popeljale skozi raznoliko slovensko vinsko ponudbo. Ženske bodo imele glavno besedo tudi na posebni Odprti kuhni.

Izobraževalno-degustacijski večer Mikrosvet bo prikazal ustvarjanje žensk na področju fermentacije. Kulinarična mojstra Špela Gnezda Tomšič in Ivo Tomšič bosta z Obale v Ljubljano pripeljala Kulinarični študio in predstavila pethodno doživetje istrskih okusov. Bistro Monstera bo svoje skrivnosti razkrival na posebnem doživetju.

Tematiko festivala bodo z ekskluzivnimi jedmi v svojo redno ponudbo vključili tudi različni ljubljanski gostinci. Obiskovalci se bodo lahko podali tudi raziskovanje različnih okusov rumov A.H.Riise in največjih uspešnic v destilarni Broken Bones.

Začetek festivala November Gourmet Ljubljana bo vsakoletni Evropski simpozij hrane, letos od 5. do 7. novembra. Kot vsako leto ga bo pospremil Gourmet Ljubljana Crawl, ki predstavlja spoj kulinarike, kulture in arhitekture, dogodek Ljubljana Soul Chefs, na katerem bodo udeleženci doživeli kulinarični večer s poudarkom na temelju družine, in izobraževalno naravnani strokovni simpozij o prihodnosti hrane v Evropi.

V času Martinovanja bo na sporedu tradicionalna Ljubljanska vinska pot, november Gourmet Ljubljana pa se bo prvič povezal tudi z glasbenim festivalom, in sicer festivalom Kurzschluz.