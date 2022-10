Desničarski politik in strankarski kolega Giorgie Meloni, ki bo kot prva ženska najverjetneje zasedla premierski stolček v Italiji, je v boju za vodenje senata premagal kandidata Lige Roberta Calderolija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

75-letni La Russa je prejel 116 glasov od skupno 206 senatorjev in tako zasedel drugo najvišjo funkcijo v državi, takoj za predsednikom republike Sergiom Mattarello.

Na Siciliji rojeni La Russa je v italijanskem parlamentu že od leta 1992. Velja za kontroverznega politika, med drugim zaradi svojih izjav o zgodovini Italije in fašizmu.

Med volilno kampanjo je trdil, da so vsi Italijani »dediči duceja«, med pandemijo covida-19 pa je na družbenih omrežjih svetoval, naj Italijani v pozdrav prenehajo stiskati roke in se raje poslužujejo fašističnega »rimskega pozdrava«, ki je analogen nacističnemu pozdravu.

Poleg tega je pred štirimi leti v intervjuju ponosno pokazal svojo dnevno sobo, kjer je imel med drugim razstavljen kip fašističnega voditelja Benita Mussolinija. Benito je sicer tudi njegovo drugo ime.

Med letoma 2008 in 2011 je La Russa zasedal položaj obrambnega ministra v eni od vlad Silvia Berlusconija, leta 2012 pa je z Melonijevo ustanovil stranko Bratje Italije. V zadnjem mandatu je opravljal funkcijo podpredsednika senata.

Medtem poslanski zbornici oziroma spodnjemu domu italijanskega parlamenta danes ni uspelo izvoliti predsednika, saj noben od kandidatov ni dosegel zahtevane dvotretjinske večine. Glasovanje bodo zato ponovili v petek, navaja dpa.

Na predčasnih volitvah v Italiji 25. septembra je zmagal desni pol, v katerem so poleg Bratov Italije, ki so dobili največ glasov, še Liga Mattea Salvinija in Naprej Italija Silvia Berlusconija. Desnica bo v skladu z rezultatom imela večino tako v poslanski zbornici, kot tudi v senatu. V novi parlamentarni sestavi bo sicer v skladu z reformo iz leta 2020 za tretjino manj poslancev.

Šele po izvolitvi predsednikov obeh domov parlamenta bo predsednik Mattarella lahko začel uradna posvetovanja o sestavi nove vlade, ki glede na jasen izid volitev ne bodo trajala dolgo.