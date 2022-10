Brian May iz skupine Queen: Super nas je slišati vse štiri po vseh teh letih

Britanska rock skupina Queen je prvič po osmih letih objavila pesem, na kateri poje njihov že pokojni pevec Freddie Mercury. Pesem Face It Alone je bila posneta leta 1988 in naj bi bila ena od pesmi na albumu The Miracle, a se to ni zgodilo. Zdaj so pesem ponovno našli in jo izdali kot singel.