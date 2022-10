Za plastične proizvode za enkratno uporabo je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Ti proizvodi so vsebniki pijač, ki vsebujejo pijače do treh litrov, lahke plastične nosilne vrečke, zavitki in ovoji, lončki za pijače, posodice za živila, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki, so v sporočilu po seji vlade zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti je na novo predpisan tudi za proizvajalce, ki dajo na trg ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Za vse te proizvode se za njihove proizvajalce uvaja sistem s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti.

Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji ribolovno opremo z vsebnostjo plastike, bodo morali plačevati stroške za ločeno zbiranje. V Sloveniji sicer o teh odpadkih še ni podatkov, v skladu z uredbo pa se bodo sedaj začeli zbirati.

Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji plastične proizvode za enkratno uporabo, bodo morali javnim sistemom za čiščenje javnih površin ob tem plačevati sorazmeren del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, njihovega prevoza in obdelave. V primeru tobačnih izdelkov proizvajalci lahko krijejo tudi stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Za pregledno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh in deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki se dajo na trg v Sloveniji.

Vsi proizvajalci plastičnih proizvodov, ki so predmet uredbe, razen proizvajalcev, ki dajejo na trg tobačne izdelke, bodo morali izvajati ozaveščanje o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki. Zakonodaja od njih pričakuje tudi ozaveščanje o negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov na okolje, zlasti morsko, in na zdravje ljudi in živali ter vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov na kanalizacijsko omrežje.

Uredba določa tudi nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo, in sicer za 20 odstotkov do 1. januarja 2026 glede na leto 2022. Za dosego cilja določa ukrepe za organizatorje prireditev, upravljavce aparatov za tople in hladne napitke, za ponudnike pijač in hrane ter druge osebe, ki lahko prispevajo k zmanjšanju uporabe teh proizvodov.

Nenazadnje uredba določa zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač.