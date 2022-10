V inšpekcijskem nadzoru so preverjali skladnost do sedaj predvajanih oddaj RTV Slovenija danes in jutri: javna razprava o delovanju RTV Slovenija z dne 27. septembra, 4. oktobra in 11. oktobra letos na Televiziji Slovenija z določbo 10. člena zakona o RTVS. Nepravilnosti niso ugotovili, so sporočili iz inšpektorata za kulturo in medije.

Na RTVS pa so zapisali, da je inšpektorat ugotovil, da omenjena oddaja ne predstavlja politične propagande in inšpekcijski postopek zaključil, saj ni bil kršen noben predpis.

Nadzor je potekal na podlagi prejete prijave, so še sporočili z RTVS.

Na družbenem omrežju Twitter se je pojavila informacija, da je prijavo podala nekdanja novinarka RTVS in sedanja poslanka Gibanja Svobode Mojca Šetinc Pašek, ki je to informacijo za STA zanikala z besedami, da gre za laž.

Kot je navedeno na spletnih straneh RTVS, v oddajah RTV Slovenija danes in jutri »osvetljujemo mnenja strokovnjakov, javnosti ter parlamentarnih političnih strank in odgovarjamo na vaša vprašanja v zvezi z novelo zakona o RTVS«.