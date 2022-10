Heger je v izjavi na Twitterju zapisal, da je zločin zagrešil »radikaliziran najstnik«, in opozoril, da nobena vrsta rasizma in ekstremizma ni dovoljena. Ob sklicevanju na slovaško ustavo je Heger po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr spomnil tudi, da so na Slovaškem temeljne človekove pravice zagotovljene vsem.

Po njegovih besedah je treba sovraštvo v državi zatreti že v kali, pri tem pa je treba paziti tudi, da se ne širi sovražni govor.

Kot poroča slovaški novičarski portal Sme.sk, naj bi strelec zločin priznal na družbenih omrežjih, nato pa naj bi se ubil. 19-letnik je v noči po zločinu na Twitterju in drugih omrežjih več ur objavljal sovražna sporočila proti spolnim manjšinam in nekakšen manifest s homofobno vsebino.

Danes zjutraj računa nista bila več dostopna. Zaradi preiskave slovaška policija sprva ni želela potrditi, da so računi dejansko pripadali storilcu in da je sporočila napisal on.

Posebni tožilec Daniel Lipšic je po poročanju Tasr dejal, da je bil motiv za streljanje verjetno sovraštvo do ljudi druge rase in spolne usmerjenosti.

Po besedah tožilca preiskava dogodka še vedno poteka, policija pa skuša oblikovati celovito sliko o tem, kaj bi lahko strelca spodbudilo k takšnemu dejanju. Hkrati je Lipšic zatrdil, da dosedanji dokazi ne kažejo na to, da je morilec poznal svoje žrtve.