»Rusijo je treba prepoznati kot državo agresorko, vse morilce in klavce pa postaviti pred sodišče za vojne zločine, storjene med vojno v Ukrajini,« je dejal Zelenski v videokonferenčnem nagovoru na današnjem zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. »Zato je treba vzpostaviti potrebne pravne mehanizme in ustanoviti posebno sodišče,« je še dejal ukrajinski predsednik. Konec septembra je podobno zahtevo za ustanovitev sodišča za vojne zločine Rusije nad Ukrajino podal že pred Generalno skupščino ZN.

Zelenski je ob tem dodal, da je treba zagotoviti dolgotrajni mir in Rusijo obtožil, da zavrača dialog. »Svet Evrope lahko prevzame vodilno vlogo pri zahtevi po odgovornosti Rusije in plačilu za velike izgube, ki smo jih utrpeli v tej vojni. Kot Evropejec vas prosim, da podprete ta projekt,« je dejal Zelenski.

Ukrajinski predsednik je pozval tudi k povečanju števila dobav protiletalskih vojaških sredstev za zaščito »celotnega ukrajinskega neba«. »Imamo nekaj svoje opreme, vendar to ni dovolj, saj je Ukrajina zelo velika država z veliko infrastrukture, ki jo je treba zaščititi,« je dejal. »Imamo le deset odstotkov vsega, kar potrebujemo,« je sklenil Zelenski.

V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih na več mest v državi. Cilj naj bi bila predvsem kritična infrastruktura, o žrtvah pa zaenkrat ne poročajo. Proruske separatistične sile na vzhodu ukrajinske regije Doneck pa so medtem sporočile, da so zavzele dve vasi v bližini industrijskega mesta Bahmut.

V ruskih raketnih napadih v okolici Kijeva je bila zadeta zlasti kritična infrastruktura, je na Telegramu zapisal predstavnik ukrajinskega predsedstva Kirilo Timošenko. Ruske rakete naj bi med drugim zadele majhno mesto Makariv, približno 55 kilometrov zahodno od prestolnice.

V luči napadov je guverner kijevske regije Oleksij Kuleba ponovno opozoril, da so ruske sile med drugim uporabile tudi brezpilotna letala iranske izdelave, poroča nemški Deutsche Welle.

O napadih so poročali tudi v mestu Mikolajiv na jugu države. »Ruske rakete so zadele petnadstropno stanovanjsko stavbo, dve zgornji nadstropji sta bili popolnoma uničeni, ostalo pa je pod ruševinami. Na kraj dogodka so že prispeli reševalci,« je v izjavi na družbenih omrežjih zapisal župan mesta Oleksandr Sienkovič. Oblasti zaenkrat še niso poročale o žrtvah.

Ruski raketni napadi se odvijajo v času, ko ukrajinske sile nadaljujejo protiofenzivo na južni fronti. Stopnjevanje zračnih napadov v zadnjih dneh pa je spodbudilo zahodne zaveznice Ukrajine, da okrepijo svoja prizadevanja za dobavo sistemov zračne obrambe.

Proruske separatistične sile na vzhodu ukrajinske regije Doneck so medtem danes sporočile, da so zavzele dve vasi v bližini industrijskega mesta Bahmut, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Skupina enot obeh ljudskih republik - ob ognjeni podpori ruskih oboroženih sil - je osvobodila Opitine in Ivangrad,« je zapisano v izjavi, ki so jo separatistične oblasti objavile na Telegramu. Drugačne informacije pa navaja ukrajinska vojska, ki je v jutranjih urah sporočila, da je odbila ruske napade v bližini vasi Bahmutske, Ozarjanivka, Ivangrad in Marinka.

Britansko obrambno ministrstvo medtem poroča, da so se ruske sile v južnem ukrajinskem mestu Herson verjetno začele pripravljati na evakuacijo nekaterih civilistov v pričakovanju, da bodo sile Kijeva kmalu skušale ponovno zavzeti mesto. Ruske sile naj bi skušale okrepiti tudi novo frontno črto zahodno od vasi Milove v Hersonu, potem ko so se bile v začetku oktobra prisiljene umakniti na severu regije, navaja poročilo Londona.

Zahodne zaveznice obljubile dobavo sistemov zračne obrambe

Zahodne zaveznice, ki sestavljajo kontaktno skupino za obrambo Ukrajine, so v sredo v luči nedavnih ruskih raketnih napadov na mestna središča in civilno infrastrukturo v Ukrajini napovedale dobavo najsodobnejših sistemov zračne obrambe Kijevu. Dobavo so do zdaj obljubile Velika Britanija, Kanada, Francija, Nizozemska in ZDA.

»Sistemi zračne obrambe bodo zagotovljeni takoj, ko jih bomo lahko fizično pripeljali tja. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da Ukrajincem zagotovimo, da imajo vse, kar je potrebno za njihovo učinkovito obrambo,« je po srečanju dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin, ne da bi navedel podrobnosti o obljubah.

Bolj konkretnih je bilo kasneje več držav, med drugim Združeno kraljestvo, ki se je zavezalo, da bodo Ukrajini dobavili sisteme zračne obrambe in več sto brezpilotnih letal, da bi podprle njene zmogljivosti za zbiranje informacij in logistiko. Poleg 64 že dobavljenih bodo zagotovili tudi dodatnih 18 havbic. Prav tako pa nameravajo Ukrajini dobaviti obrambne sisteme, ki lahko sestrelijo manevrirne rakete.

Rakete AMRAAM bodo zagotovljene v prihodnjih tednih za uporabo s sistemi zračne obrambe NASAMS, ki so jih obljubile ZDA, je v izjavi sporočilo britansko obrambno ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je v pogovoru za televizijo France 2 napovedal, da bo Francija Kijevu dobavila radarje in sisteme zračne obrambe ter dodal, da se v Parizu pogajajo o dobavi še šestih mobilnih artilerijskih enot Cezar.

Nizozemska se je medtem zavezala, da bo dobavila za 15 milijonov evrov raket zračne obrambe, pri čemer je nizozemska obrambna ministrica Kajsa Ollongren pojasnila, da se na ruske napade »lahko odzovemo le z neizprosno podporo Ukrajini in njenemu ljudstvu«.

Kanada je obljubila, da bo zagotovila vojaško pomoč v vrednosti več kot 35 milijonov evrov, vključno s satelitskimi komunikacijskimi sistemi in kamerami za brezpilotna letala. Že v sredo pa je Ukrajina od Nemčije prejela prvo pošiljko sistemov zračne obrambe Iris-T.

ZDA so sporočile, da iščejo načine, kako pospešiti dobavo protiraketnih sistemom NASAMS. Dva sistema naj bi tako prispela že v prihodnjih tednih, dobava nadaljnjih šestih pa naj bi trajala dlje, saj jih morajo še izdelati.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je nedavne ruske raketne napade označil za teroristično dejanje in je več mesecev pritiskal na Zahod, naj vzpostavi zračni ščit, je obljube o dobavi sistemov zračne obrambe že pozdravil. »Bolj ko postaja ruski teror drzen in krut, bolj je svetu jasno, da je pomoč Ukrajini pri zaščiti neba ena najpomembnejših humanitarnih nalog za Evropo danes,« je še dodal.