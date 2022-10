Med prečkanjem se je danes okoli desete ure dopoldan pri samostanu Jovanje v naselju Ovčar Banja zrušil viseči most, ki je v naraslo reko odnesel okoli 20 ljudi, po nekaterih podatkih celo 50. Po prvih informacijah sta umrli dve osebi, za katere je bila tudi bliskovita pomoč reševalcev in mimoidočih prepozna.

Po pisanju lokalnih medijev gre za turistki iz BiH, ki sta prišli na ogled samostana z množico drugih, ki so se do tam pripeljali z dvema avtobusoma. Ena od pokojnic se je zapletla v vrvi, ki so jo potegnile v globine ledene vode. Poškodovanih naj bi bilo še dvanajst oseb, enajst jih je v bolnišnici v Čačku. Po pisanju lokalnih medijev je bil leseni most že dlje časa v zelo slabem stanju.