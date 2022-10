Labod v škatli

Medtem ko so gorski reševalci v Zagorju ob Savi iz krošnje drevesa petnajst metrov nad tlemi reševali več dni pogrešanega mucka, so se Darsovi vzdrževalci in policisti pri predoru Šentvid podili za labodom. Pernata žival se je namreč zmedeno sprehajala po odstavnem pasu, kar je bilo nevarno tako zanjo kot za voznike. Laboda so ujeli in preverili, ali je slučajno kaj poškodovan, kaj kmalu pa ga spustili nazaj v naravo. Elegantno belo bitje z dolgim vratom je bilo v osrčju še ene zgodbe, ki se je sprva razplamtela na spletnih družbenih omrežjih. Nekdo je namreč objavil posnetek ženske, ki v škatlo v prtljažniku »tlači« labodjega mladiča. Amaterski detektivi so se začeli spraševati, ali ne gre morda za ugrabitev. Naj vas takoj pomirimo, da ni šlo za nobeno kaznivo dejanje, ampak so strokovnjaki mladiča le odpeljali na pregled, potem pa ga še isti dan vrnili nazaj domov, so potrdili na policiji. Strah ni bil odveč. Črni trg z labodjimi mladiči namreč zadnja leta cveti, sploh Italijani jih radi kupujejo in z njimi krasijo domače ribnike.

Napad bika

Še ena živalska. Angel varuh je v nedeljo čuval mladega prostovoljnega gasilca iz Središča ob Dravi, saj ga je med čiščenjem hleva napadel domač, 800-kilski bik. 22-letniku se je nekako uspelo rešiti in pobegniti iz hleva. Kmalu so na kraj prihiteli njegovi kolegi, z nogometnega igrišča pa so ga v bolnišnico odpeljali v helikopterju. Zgodba se je končala srečno. Mladenič je sicer bil huje poškodovan, a bo z njim kmalu že vse v najlepšem redu.

2400 evrov in 36 kazenskih točk

S hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro je po avtocesti blizu Dramelj divjal voznik začetnik. Policisti so ga ustavili in obenem opravili test na droge. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom kokaina in trave. Strokovni pregled je zavrnil. Zagovarjati se bo moral pred sodnikom, za prekrška pa je dobil 2400 evrov globe ter 36 kazenskih točk. Ni slabo za začetnika!

Odnesli pol hiše

Barabe najraje delajo ponoči. Takrat je namreč najmanj možnosti za priče, pa še v temo jim uspe lažje pobegniti. V noči s torka na sredo so tatovi udarili v novi, še nevseljeni hiši v okolici Borovnice, iz katere so jo popihali z dragocenostmi, ki so si jih lastniki le stežka prigarali. Tako so v zapisu na facebooku vsaj sami zapisali. Ker ne morejo le mirno sedeti in čakati, da bo policija opravila svoje, pozivajo vse, naj delijo objavo in razširijo besedo o »izmečkih«. Če kakšno njihovo lastnino iz pokvarjenega »podzemlja« naplavi na črni trg, prosijo, naj jih ljudje o tem obvestijo. Ob tem ponujajo bogato nagrado. In kaj vse so nepridipravi z belim kombijem odpeljali? Oh, česa niso! Toplotne črpalke, klimo, dve školjki, bide, štiri umivalnike, tuš ročke in tuše iz štirih kopalnic, sistem ozvočenja, mikrovalovko, kuhalni plošči, pečico, luči, 130 kvadratnih metrov hrastovega parketa, noge za jedilno mizo … »Verjetno v življenju še nisi dvignil nobene lopate, pošteno zaslužil evra ali dva, lahko boš s prodano robo kaj zaslužil, ampak mati nikoli ne bo ponosna nate!« okradeni lastniki sporočajo »izmečku«. In dodajajo, da bo prišel čas, ko bodo sami na terasi v družbi poštenih ljudi pili kavo, on pa bo povsem upravičeno gnil na Dobu.

Napadalna babica

Malo preveč za svoje dobro se je »razpištolila« 83-letna gospa Danka iz bližine Krapine. Na 265 evrov denarne kazni je bila obsojena zaradi kričanja na sina, snaho in vnuka na domačem dvorišču. »Morilci in tatovi! Hočejo mi vzeti hišo! Maltretirajo me že več kot 30 let. To je moje! Z možem sva jo zgradila pred 60 leti. Jaz sem tukaj gazda, nihče me ne bo metal ven,« se je znesla nad trojico. Gospa se je izrekla za nedolžno. Pojma nima, kaj se je tisti dan dogajalo, je pa prepričana, da ni ne preklinjala, ne kričala, ne žalila nikogar. Izpostavila je, da je stara in onemogla ter da se ravno »žrtve« že več kot 30 let spravljajo nanjo in si hočejo prilastiti njen dom. Razburil jo je geodet, ki je po odredbi sodišča prišel naredit neke meritve nepremičnine. Kako bo plačala kazen, ni povsem jasno, saj je njena višina enaka njeni enomesečni pokojnini.