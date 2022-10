Najbolj razširjena vrsta baterij so litij-ionske. Tehnologija je bila razvita v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, a trg je pravo eksplozijo doživel šele v zadnjih desetih letih. Litij-ionske baterije so stabilne baterije, ki jih odlikujejo cenovna dostopnost, nizka teža, majhne dimenzije ter počasno praznjenje od neuporabi. Če upoštevamo osnovna navodila, veljajo za zelo varno tehnologijo.

Baterijska preventiva

Litij-ionske baterije so stabilni in varni hranilniki električne energije. Baterijske celice so v ohišju dobro zaščitene pred poškodbami in drugimi zunanjimi vplivi, z osnovami pravilne uporabe pa tudi sami prispevamo k varnosti in življenjski dobi. Baterije so občutljive za skrajne temperature, zato jih shranjujemo pri sobnih temperaturah – pozimi jih iz vrtnih ut prinesemo v toplejšo notranjost, poleti jih ne puščamo na neposredni sončni svetlobi ali v pregretem avtomobilu. Če je izvedljivo, električno kolo ali skiro ob postanku umaknemo v senco. Odstranljive baterije med daljšo neuporabo odstranimo iz ohišja. Baterije polnimo pod nadzorom in jih ne puščamo v polnilniku čez noč ali v prazni hiši, tudi polnilnika brez baterijskega vložka ni priporočljivo puščati priklopljenega na električno omrežje. Mesto za polnjenje naj bo vsaj do neke mere požarno varno – baterij nikoli ne polnimo na postelji ali na kavču, v prašnem okolju ali v bližini vnetljivih predmetov. Tako kot pri uporabi drugih električnih naprav se tudi pri baterijah izogibajmo improvizaciji – to so neskladni polnilniki, poškodovani kabli in ohišja, različne »začasne« rešitve in podobno.

Poškodovana baterija lahko zagori

Litij-ionske baterije so zaradi načina uporabe precej izpostavljene poškodbam in močna ohišja so njihov ključni sestavni del. Na kolesu ali skiroju lahko do poškodbe pride pri padcu, v avtomobilu pri trku, pri uporabi električnega orodja med terenskim delom. Če sumimo na poškodbo, pregledamo ohišje baterije za morebitnimi znaki, kot so počeno ohišje, iztekanje snovi iz notranjosti ali pregrevanje. Elektroliti, ki iztekajo iz baterije, lahko na zraku reagirajo, med kemično reakcijo pa se sprošča toplota, kar predstavlja nevarnost vžiga. Baterije imajo vgrajene protipožarne varovalke in vžigi baterij so redki, a imajo hude posledice. Vžigu ene baterijske celice sledi verižna reakcija drugih in razvije se lahko zelo močan ogenj, ki ga je težko pogasiti. Med gorenjem se sproščajo strupene snovi, zaradi burne reakcije litija z vodo lahko gasimo zgolj z gasilnim aparatom, ki tudi ni najbolj učinkovit. Gasilci priporočajo, da pri požaru baterije najprej izklopimo polnilnik ali napravo iz električnega omrežja, umaknemo gorljive predmete in poskrbimo za svojo varnost.

Baterije so posebna vrsta odpadkov

Vse vrste baterij in akumulatorjev odlagamo v ločene zabojnike za baterije oziroma elektroniko – e-odpadke. Z značilnimi zelenimi zabojniki je opremljena večina slovenskih mest, baterije pa odlagamo v posebnih škatlah tudi na vseh njihovih prodajnih mestih. Lahko jih oddamo tudi neposredno v zbirnem centru ali na deponiji – v nekaterih primerih ob predaji avtomobilskega akumulatorja dobimo tudi manjšo odkupnino. Baterije se lahko skoraj v celoti reciklira, tako gresta v ponovno uporabo kovina in plastika iz ohišja, prav tako tudi litij, kobalt, nikelj, mangan in druge surovine iz notranjih komponent.

Oktobra mislimo na baterije

Oktober je tradicionalni mesec požarne varnosti in Gasilska zveza Slovenije tokrat izpostavlja prav požarno varnost baterij in akumulatorjev. Naša življenja so polna baterijskih vložkov, ki jih srečamo v mobilnih telefonih, električnih skirojih, kolesih, avtomobilih. Razvoj tehnologije je omogočil, da imamo možnost baterijskega napajanja na napravah, ki smo jih še do nedavnega poznali zgolj z električnim kablom ali kakšnim drugim načinom pogona, če pomislimo na kolo in skiro. S pravilno uporabo baterij bomo poskrbeli za okolje in osebno varnost, pa tudi za daljšo življenjsko dobo baterijskih naprav.

MD452požarnavarnost1: Osnovni napotki za varno uporabo baterij - ne uporabljamo poškodovanih polnilcev, ne uporabljamo poškodovanih baterij, ščitimo jih pred ekstremnimi temperaturami in vlago.

MD452požarnavarnost2: Baterije vsebujejo plastiko in težke kovine, zato ne sodijo med splošne odpadke. Zaradi poškodb lahko tudi zagorijo, zato jih odlagamo v posebne zabojnike.