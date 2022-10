Ajda Cimperman se zato posveta ni mogla udeležiti: »Na posvetu bi morala imeti govor, rada pa bi tudi debatirala z drugimi udeleženci dogodka, vendar se je potem izkazalo, da to ni izvedljivo, ker predavalnica ni dostopna za električni voziček. Z organizatorji sem imela o tem pogovor in jih pozvala, naj mi predlagajo kakšno drugo rešitev, a mi ustrezne niso ponudili. Nazadnje je prišlo do tega, da mi je bila udeležba onemogočena zaradi stopnic, čez katere ne morem iti. Svoj govor sem zato morala posneti, tako da so na posvetu predvajali samo moj krajši posnetek, debatiranje z ostalimi pa mi ni bilo omogočeno.«

Kje se je zataknilo, smo povprašali organizatorje posveta. Kot je razložil mag. Tilen Balon, tajnik ekonomske fakultete: »V prihodnosti imamo že v načrtu investicijo, da bomo zagotovili klančino, zato ker so težave z obstoječo dvižno ploščadjo glede na to, kakšno nosilnost ima. Je pa fakulteta v zadnjih 10 letih veliko investirala v to, da smo postavili dvigala, klančine in imamo praktično z izjemo teh dveh prostorov, v katerih je potekal posvet, vse ostale prostore na fakulteti dostopne za invalide. V tem primeru je šlo pa za splet nesrečnih okoliščin, prvič zaradi tega, ker smo za to situacijo izvedeli tako pozno, da nismo mogli organizirati ničesar drugega, kot to, da smo se s kolegico dogovorili, da bo zadeve na svoji strani prilagodila in na nek način na okrogli mizi še vedno sodelovala. Nam je pa strašno hudo, ker nismo zmogli te težave rešiti, za kar se ji opravičujemo.«

Javni dogodki, ki se dogajajo v sklopu fakultet, bi morali biti dostopni vsem, tudi gibalno oviranim na električnih invalidskih vozičkih. Lori Šramel Čebular s fakultete za družbene vede, ki je bila moderatorka prve okrogle mize, je poudarila: »Že takoj na začetku sem organizatorjem povedala, da je Ajda oseba s posebnimi potrebami in da mora biti dvorana, kjer bo dogodek organiziran, dostopna za osebe na invalidskem vozičku. Očitno je prišlo do šuma v komunikaciji, da se potem to ni uredilo na tem nivoju. Ekonomska fakulteta je to res izvedela zadnji trenutek, vendar vseeno mislim, da to kaže na nek večji problem nenaslavljanja problematike dostopnosti vseh prostorov, kar je že samo po sebi izključujoče in diskriminatorno. Na tej točki bi res želela izpostaviti, da naj univerza naslovi ta problem na višjem nivoju, ker se take stvari na javnih dogodkih ne bi smele dogajati.«