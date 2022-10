Kot piše na spletni strani Unesca, je eden od namenov tedna osveščati o tem, da je vloga pisateljev pomembna, ker ti prispevajo k izmenjavi znanja in kulturni raznolikosti, kar je v skladu s konvencijo o zaščiti in spodbujanju kultur iz leta 2005 ter priporočilom iz leta 1980, ki se nanaša na status umetnika.

Odločitev o izbiri svetovnega tedna romana je Unesco sprejel novembra lani s povabilom, da počastijo pisatelje, ustvarjalnost, raznolikost in dostop do kulture in znanja, ki jih dajejo.

Namen svetovnega tedna romana je opozoriti na romanopisce, pesnike, scenariste, dramatike, literarne kritike, založnike in druge, njihove prispevke k medkulturnosti ter podpirati njihove pravice in krepiti knjižno industrijo po vsem svetu.

Kot je zapisala generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay, je bila v ozadju odločitve o začetku praznovanja svetovnega tedna romana vloga, ki jo ima ta literarna zvrst pri spodbujanju miru ter sposobnost, da ustvarja odnose ter spodbuja razumevanje in medsebojno spoštovanje med posamezniki, ljudstvi in generacijami.