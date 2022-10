Pismo o nameri o krepitvi evropskega stebra v Natovi združeni zračni in protiraketni obrambi prek iniciative Zaščita evropskega neba je podpisal tudi slovenski obrambni minister Marjan Šarec, je na Twitterju zapisalo obrambno ministrstvo. Iniciativa prinaša praktični pristop h krepitvi Natovih zračnih in raketnih zmogljivosti v Evropi, so navedli.

Obrambni ministri Nata bodo danes sklenili dvodnevno zasedanje v Bruslju. V ospredju pogovorov bodo odvračalna in obrambna drža zavezništva v luči vojne v Ukrajini ter krepitev proizvodnje orožja, ki je tudi povezana z vojno. Šarec bo medtem z nemško kolegico Christine Lambrecht podpisal deklaracijo o okrepitvi sodelovanja.

Na dnevnem redu bodo tudi eksplozije v Baltskem morju, ki so povzročile uhajanje plina iz plinovodov Severni tok 1 in 2. Zasedanje, na katerem bosta prvič v celoti sodelovali tudi Švedska in Finska, pa bodo sklenili z razpravo o mednarodnih misijah.