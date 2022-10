Jonesu je že avgusta 50-milijonsko odškodnino odmerila porota v Teksasu, kjer sta ga tožila starša enega od ubitih otrok. Konec leta ga v Teksasu čaka še eno sojenje v tožbi staršev drugega otroka.

V Waterburyju kakšnih 30 kilometrov od Newtowna, kjer se je pokol zgodil, pa so ga tožile družine petih ubitih otrok in treh učiteljev ter agent FBI, ki je med prvimi posredoval na prizorišču pokola.

Trdil, da so starši pobitih otrok plačani igralci

Strelec je 14. decembra 2012 najprej doma ustrelil mamo, potem pa se odpravil na osnovno šolo Sandy Hook v Newtownu in tam ubil 20 predšolskih otrok in šest odraslih. Jones je trdil, da je bil pokol laž, da so starši ubitih plačani igralci, ki želijo skupaj z demokrati Američanom vzeti orožje.

Jones je začel dobivati vse več poslušalcev za laži med svojo oddajo Infowars in s tem tudi več oglasov in denarja.

Nestrpneži, ki so mu verjeli, so začeli groziti staršem in družinskim članom ubitih, nekateri so šli celo na pokopališče in urinirali na grobove otrok, drugi so grozili z umori in posilstvi.

Tako kot v Teksasu je Jones tudi v Connecticutu med sojenjem priznal, da je lagal, ker je bil pokol resničen in se je opravičil.

Proti koncu postopkov pa je že začel trditi, da se več ne bo opravičeval, norčeval se je iz sodnikov, iz odvetnikov tožnikov in spet tudi iz družin žrtev. V sredo jim je po sodbi porote sporočil, naj nikar ne hitijo z nakupi hiš, ker da denarja ne bo.

Neodvisni finančni strokovnjaki so vrednost Jonesovega premoženja skupaj z njegovim podjetjem Free Speech Systems ocenili na okrog 270 milijonov dolarjev.

Podjetje je že zaprosilo za stečajno zaščito, Jones pa lahko medtem še naprej laže in podžiga nestrpnost na Infowars ne glede na vse odškodnine, ki so mu bile naložene. V Teksasu je lagal, da več kot dva milijona dolarjev odškodnine ne zmore plačati.

Jones vztraja, da se bori za zaščito svobode govora, ki da mu jo želijo demokrati vzeti na sodiščih in s pomočjo medijev. »Stokrat sem že rekel, da mi je žal, ampak tega več ne bom povedal,« je dejal na sojenju.

»To smo dosegli samo s tem, da smo govorili in zahtevali resnico. To res ne bi smelo biti tako težko, da poveš resnico,« je po odločitvi porote v Connecticutu dejal Robbie Parker, ki je v pokolu izgubil šest let staro hči Emilie.