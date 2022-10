Napoli v skupini A še naprej melje svoje tekmece, v svojem četrtem obračunu je dosegel četrto zmago. Zasedba iz Neaplja je včeraj ukanila nizozemski Ajax s 4:2. Za gostitelje so zadeli Mehičan Hirving Lozano (4.), Giacomo Raspadori (16.), Gruzijec Hviča Kvarachelia (62.) in Nigerijec Victor Osimhen (90.), za goste iz Amsterdama pa Davy Klaassen (49.) in Steven Bergwijn (83.).

Na drugi tekmi je Liverpool v Glasgowu premagal Rangers s 7:1. Egipčan Mohamed Salah je dosegel najhitrejši »hat-trick« v zgodovini lige prvakov, tri gole je po vstopu v igro zabil med 76. in 81. minuto, dva gola je prispeval Brazilec Roberto Firmino, po enega pa Urugvajec Darwin Nunez in Harvey Elliott. Za Škote je edini gol dosegel Kanadčan Scott Arfield. V tej skupini vodi Napoli z 12 točkami, Liverpool je zbral devet, Ajax tri, Glasgow pa je brez točk.

Nogometaši španskega Atletica iz Madrida in belgijskega Bruggeja so se na stadionu Metropolitano razšli brez golov. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo za zasedbo iz Madrida. Brugge je imel od 82. minute igralca manj na igrišču, saj je Ganec Kamal Sowah prejel drugi rumeni karton. Na drugi tekmi je Porto visoko zmagal v Leverkusnu s 3:0. Za Portugalce so zadeli Brazilec Galeno (&.), nato pa je dva gola zabil Iranec Mehdi Taremi (53. in 64.). Brugge vodi z desetimi točkami, Porto je zbral šest, Atletico Madrid štiri, Bayer Leverkusen pa tri točke.

Bayern je na gostovanju proti Viktorii iz Plzna temelje za četrto zmago postavil že v prvem polčasu, ko je dosegel kar štiri gole, na koncu je slavil s 4:2. Dvakrat je zadel Leon Goretzka (25., 35.), po enkrat pa Senegalec Sadio Mane (10.) in Thomas Müller (14.). Bavarci so v drugem polčasu popustili, Čehi pa so prek Adama Vlkanove in Jana Klimenta znižali na 2:4.

Na drugem obračunu v skupini C sta se Barcelona in milanski Inter razšla s 3:3. V tekmi preobratov so Katalonci povedli v 40. minuti, ko je zadel Francoz Ousmane Dembele, na 1:1 pa je za nogometaše iz lombardijske prestolnice po grobi napaki Gerarda Piqueja izenačil Nicolo Barella v 50. minuti. Trinajst minut kasneje je Argentinec Lautaro Martinez Milančane povedel v vodstvo z 2:1, a je Poljak Robert Lewandowski v 83. minuti poravnal izid. V razburljivi končnici je Nemec Robin Gosens v 89. minuti spet popeljal v vodstvo, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa je zadel Lewandowski in postavil končni izid na dvoboju. V tej skupini vodi Bayern z 12 točkami, Inter jih ima sedem, Barcelona štiri, Viktoria pa je brez točk.

V skupini D je Tottenham doma premagal Eintracht iz Frankfurta s 3:2, Marseille pa v gosteh Sporting iz Lizbone z 2:0. Pri Londončanih je blestel Korejec Heung-Min Son, ki je dosegel dva gola v 20. in 36. minuti, tretjega je prispeval Harry Kane (28.). Za nogometaše iz Frankfurta sta zadela Japonec Daichi Kamada v 14. in Faride Alidou v 87. minuti. Marseille je v portugalski prestolnici slavil z 2:0, potem ko sta zadela Matteo Guendouzi v 20. in Čilenec Alexis Sanchez v 30. minuti. Gostitelji so tekmo končali z dvema igralcema manj, v 19. minuti je drugi rumeni karton prejel Ricardo Esgaio, v 61. minuti pa Pedro Goncalves.

V tej skupini vodi Tottehham s sedmimi, Marseille in Sporting jih imata po šest, Eintracht pa štiri točke.