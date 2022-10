Zahodne zaveznice Ukrajini obljubile dobavo sistemov zračne obrambe

Zahodne zaveznice, ki sestavljajo kontaktno skupino za obrambo Ukrajine, so v sredo v luči nedavnih ruskih raketnih napadov na mestna središča in civilno infrastrukturo v Ukrajini napovedale dobavo najsodobnejših sistemov zračne obrambe Kijevu. Dobavo so do zdaj obljubile Velika Britanija, Kanada, Francija, Nizozemska in ZDA.