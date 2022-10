Trumpa toži newyorška pisateljica E. Jean Carroll, ki trdi, da jo je 30 let nazaj spolno napadel oziroma posilil v garderobi luksuzne trgovine na Manhattnu. Trump jo je označil za lažnivko, nakar ga je doletela tožba zaradi obrekovanja, ki se ji je lahko izogibal, dokler je bil na položaju predsednika, kasneje pa je poskušal s postopkom zavlačevati.

Sodnik Kaplan je odločil, da je bilo tega preveč in tožba se mora nadaljevati glede na to, da je tožnica stara 78 let, toženi pa 76 let. »Obtoženemu se ne sme dovoliti, da zavlačuje,« je sporočil sodnik, ki je pokazal, da mu je tega dovolj. »Njegovo obnašanje nima opravičila, saj skuša zavlačevati od samega začetka,« je dejal sodnik.

Za lažnivko, ki da ni njegov tip, je Trump Carrollovo označil leta 2019, ko je bil na položaju predsednika ZDA in njegovi odvetniki trdijo, da je zaradi tega imun pred tožbo. Odvetniki skušajo uveljaviti tudi idejo, da je bil Trump v času izjave zvezni uslužbenec in je govoril v skladu s svojimi uradnimi dolžnostmi, zaradi česar da Carrollova toži celotno zvezno vlado ZDA.

Zvezno prizivno sodišče je avgusta ugotovilo, da je bil Trump takrat res zvezni uslužbenec, vendar pa je zaprosilo za dodatno pravno mnenje, ali je bila izjava v okviru njegovih delovnih nalog. Pred prizivnim sodiščem je bilo na Trumpovi strani pravosodno ministrstvo sedanje demokratske vlade, ker ščiti ustanovo predsednika ZDA.

Carrollova namerava novembra vložiti še eno tožbo proti Trumpu zaradi posilstva po newyorškem državnem zakonu, ki je bil sprejet v času krepitve gibanja Jaz tudi proti vplivnim moškim, ki so nekaznovano zlorabljali ženske in se izvlekli zaradi zastaranja primerov. Newyorški zakon sedaj vsem žrtvam, ki niso mogle tožiti zaradi preteka zastaralnega roka, to omogoča.