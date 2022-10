Še drugič v roku nekaj mesecev so se košarkarji turškega Bursasporja veselili zmage v Stožicah. Aprila na precej bolj pomembni tekmi v četrtfinalu, tokrat v prvem krogu nove sezone evropskega pokala. Zdesetkana Cedevita Olimpija, pri kateri so manjkali Zoran Dragić, Karlo Matković in Lovro Gnjidić, se je sicer vseh 40 minut borila in držala stik z nasprotnikom, a tekme v nobenem trenutku ni uspela prelomiti. Naslednja preizkušnja v drugokakovostnem evropskem tekmovanju zmaje čakata v sredo, ko bodo gostovali pri Cluju.

Košarkarji Cedevite Olimpije in Bursasporja so v zadnjih treh sezonah postali že dobri znanci, saj se vsakokrat pomerili v skupinskem delu evropskega pokala, v lanski pa še v četrtfinalu. Trener Dušan Alimpijević lahko v letošnji sezoni računa tudi na Zacha Augusta, še v lanski sezoni člana zmajev, ki mu je ljubljansko občinstvo namenilo glasen aplavz pred tekmo, nato pa v prvem polčasu ni uživalo v pretirano atraktivni košarki. Ljubljančani so tudi po zaslugi dobre obrambe nasprotnika igrali v krču. Predvsem jim ni stekel met za tri točke, Bursaspor pa je, podobno kot aprila v četrtfinalu, povsem umiril Olimpijo in ji ni dovolil razviti hitre igre ali lahkih točk iz protinapadov. So pa bili v obrambi tokrat razpoloženi tudi gostitelji, zato košev na obeh straneh ni bilo v izobilju. Še največ energije je v moštvo trenerja Jurice Golemca vnesel Rok Radović, ki je izpustil tekmi proti Borcu in Splitu v ligi ABA zaradi poškodbe. Po njegovem vstopu sredi druge četrtine je namreč Olimpija prvič na tekmi povedla, ko pa je po petih minutah sedel na klop, je znova zagospodaril Bursaspor.

Po trojki Aarona Harrisona ob zvoku sirene za konec druge četrtine in petih točkah Eda Murića na začetku drugega polčasa je le oživelo okoli 3000 navijačev v Stožicah, moštvi pa sta se končno razigrali. Pri gostih je potegnil Derek Needham, ki v prvih 20 minutah zaradi hitro nabranih treh osebnih napak ni igral veliko, pri Olimpiji pa kapetan Murić in Amar Alibegović. Zanimivo dogajanje so s serijo sumljivih odločitev v škodo zmajev prekinili sodniki, ki so povsem razbili njihov ritem. Tehnični napaki sta zaradi ugovarjanja prejela trener Jurica Golemac in Alen Omić, s tribune pa je pri tem na parket priletela tudi plastenka. Gostitelji se kljub temu niso predajali in so po zaslugi Alibegovića in Marka Jeremića držali korak, a je imel nasprotnik ob vsakem priključku odgovor. Ker se to do konca obračuna ni spremenilo, se je morala Olimpija sprijazniti s prvim porazom v novi sezoni. »Bursaspor je bil boljši. Nismo igrali kot ekipa, žoga je premalo krožila, tekmecu pa smo omogočili preveč lahkih košev,« je po tekmi povedal Jurica Golemac.

Evropski pokal, 1. krog, druge tekme v skupini A: Ulm – Venezia 81:80, Joventut – Brescia 80:63, Prometej – Lietkabelis 82:71, Bourg – Cluj 88:85.