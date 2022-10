Vsi so pričakovali golijado Manchester Cityja v Köbenhavnu, a gledalci na stadionu Parken niso videli gola, ker so gostje zastreljali enajstmetrovko (24. zgrešeni kazenski strel, odkar je leta 2016 v klub prišel Guardiola), ker so že po pol ure ostali z igralcem manj (izključen Gomez) in ker je stroj za zadetke Erling Haaland tekmo gledal s klopi za rezerve. Nogometaši Reala Madrid so bili na gostovanju v Varšavi, kjer ukrajinski brezdomec Šahtar iz Donecka (trener je nekdanji trener Celja, Hrvat Igor Jovičević) igra domače tekme, na robu prvega poraza v sezoni, v kateri imajo na 13 tekmah izkupiček 11 zmag in dveh remijev (Osasuna, Šahtar). Preprečil ga je branilec Antonio Rüdiger, ki je dosegel gol za izenačenje na 1:1 v peti minuti sodnikovega dodatka. Ob tem je 29-letni nemški reprezentant trčil z vratarjem Šahtarja Anatolijem Trubinom in krvavečo glavo so mu zašili z 20 šivi. »Kar te ne ubije, te naredi močnejšega,« je navijačem sporočil Rüdiger, čigar mati prihaja iz Sierre Leone. Trener Reala Carlo Ancelotti je spočil nekatere nosilce igre, saj jih v nedeljo čaka veliki derbi z Barcelono.

Največji senzacijo je pripravil Maccabi, ki je v Haifi premagal Juventus z dvema goloma Omerja Atzilija, ki ima ob izraelskem tudi romunski potni list, saj njegov ded prihaja iz Bukarešte. Potem ko je bil Juventus večji del tekme nemočen, se je usul plaz kritik in zahtev navijačev po zamenjavi trenerja Massimiliana Allegrija. »To je sramota. Opravičujem se navijačem. Smo v enem izmed najtežjih obdobij. Allegri ostaja trener Juventusa,« je bil odločen predsednik Juventusa Andrea Angelli. Razlog, da Allegri še ni prejel odpovedi, so denarne težave Juventusa, saj je blagajna prazna. Allegri je lani podpisal novo štiriletno pogodbo, ki mu prinaša letno plačo devet milijonov evrov. V primeru odpovedi bi mu moral Juventus izplačati ves denar, ki mu pripada po pogodbi. »Pristop je bil slab. Moramo se vrniti k moštveni igri, saj igralci preveč stvari počnejo individualno. Ko stvari postanejo težke, je to zame še lepši izziv. Moramo biti pogumni. Ne razmišljam o odstopu,« se je branil Massimiliano Allegri. Juventus potrebuje sanjski preobrat, da bi napredoval v osmino finala, saj imata PSG in Benfica na prvih dveh mestih že pet točk prednosti. V Parizu so se več kot z novim remijem z Benfico ukvarjali s tem, da Kylian Mbappe, ki je dosegel gol z enajstmetrovke (pred izvajanjem ga je spodbujal Neymar), že pozimi želi zapustiti PSG, saj ni zadovoljen s položajem v njem. Francoski mediji so zapisali, da Mbappeju ni všeč, da ima največji vpliv v slačilnici Lionel Messi, ki proti Benfici ni igral zaradi poškodbe mišice. Miru v Parizu ni niti zaradi vse slabše forme ekipe, saj je na zadnjih treh tekmah zgolj remizirala in dosegla le dva gola.