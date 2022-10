Po letu 2020 se v Kranj vrača vrhunski klubski vaterpolo, ki bo za varovance Krištofa Štromajerja, trenerja Triglava, prišel prezgodaj. V primerjavi z lansko sezono so Kranjčani ostali brez štirih igralcev: Jaše Kadivca, ki bo kariero nadaljeval v reškem Primorju, Andraž Pušavec, Jaka Štirn in Rok Bečić pa so nehali igrati vaterpolo. Za nameček je moral Jaša Lah na operacijo kile, Benjamin Popović bo do konca oktobra službeno odsoten, Juš Vončina ima šolsko ekskurzijo, medtem ko ima Aljaž Troppan težave s poškodbo.

»Takoj po žrebu v Splitu, še v času evropskega prvenstva, se je pojavila ideja, da bi v pokalu LEN za Triglav pravzaprav igrala slovenska reprezentanca Slovenije. A žal se je zveza po evropskem prvenstvu morala ukvarjati z drugimi zadevami, tako da ni bilo nič dorečenega. Kljub temu bomo imeli pomoč slovenskih klubov, zato bi se rad zahvalil Calcitu Waterpolu, Ljubljani Slovanu in Mariboru Braniku, ki nam bodo za turnir v Kranju posodili svoje igralce. Iz Kamnika računamo na Aleksandra Cerarja, iz Ljubljane na Eneja Potočnika in Matijo Bernarda Čanča ter iz Maribora na Tima Kačiča in Jurija Seljaka. Na vse te igralce lahko v prihodnosti slovenski vaterpolo še kako računa in prepričan sem, da bodo močne tekme koristile njihovi nadaljnji karieri,« je povedal Krištof Štromajer.

Kranjska ekipa bo najmlajša na turnirju. V svojih vrstah bo imela veliko igralcev letnika 2003, 2004 in celo 2005. »Pred turnirjem bom fantom samo dejal, naj uživajo v igri, naj se dotaknejo tega vrhunskega vaterpola,« je še dejal Štromajer. Najboljše štiri ekipe iz vsake izmed skupin se bodo uvrstile v naslednji krog, peto in šesto moštvo v svojih skupinah pa bosta sezono lahko nadaljevali v novoustanovljenem pokalu LEN Challenger.

Spored pokala LEN v Kranju, danes, ob 17. uri: Honved – Terrassa, ob 18.40: Triglav – Valis, ob 20.20: Palermo – Strasbourg, jutri, ob 10. uri: Palermo – Valis, ob 11.40: Triglav – Terrassa, ob 13.20: Strasbourg – Honved, ob 17. uri: Terrasa – Valis, ob 18.40: Triglav – Strasbourg, ob 20.20: Palermo – Honved, sobota, ob 17. uri: Valis – Strasbourg, ob 18:40: Triglav – Honved, ob 20.20: Terrasa – Palermo, nedelja, ob 10. uri: Honved – Valis, ob 11.40: AVK Triglav – Palermo, ob 13.20: Terrassa – Strasbourg.