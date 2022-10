Adrenalin. Če kdo ve, kaj pomeni adrenalin v življenju, je to Mark Webber. Z adrenalinom v krvi je živel dolgih 18 let, potem pa se je leta 2016 odločil, da dirkaške čevlje obesi na klin. Najbolj se je proslavil v formuli ena, kjer je v 215 nastopih devetkrat stopil na najvišjo stopničko. Na svojem drugem obisku v Ljubljani smo ga pocukali za rokav, zaupal pa nam je nekaj podrobnosti, ki niso splošno znane. Najprej je na temo adrenalina dejal, da ga ne pogreša več, svojih mej pa dandanes ne potiska previsoko. »Sem zelo konservativen in sproščen. Na neki način sem podoben starcu,« pravi Avstralec, ki pa seveda ni starček. Šteje komajda 46 let.

Danes je pogosto v zraku, a ne kot potnik zasebnega potniškega letala, temveč kot pilot helikopterja. Razlog? »Koncentracija. Brez te tudi v dirkalniku ni šlo. Imel sem srečo, da sem letel z najboljšimi piloti na svetu. Ko vidiš, kaj vse zmorejo, je to res impresivno. Leteti s helikopterjem je veliko večji izziv kot pa leteti z letalom. Tudi svoboda je velika. Lahko vzletiš, kjer se ti zahoče, in tudi pristaneš, kjer hočeš,« pravi Potsie, kot ga kličejo prijatelji. Pravijo namreč, da ima podobno pričesko kot lik iz ameriške komedije Srečni dnevi (Happy Days).

Zapustil je varno okolje in bil uspešen

Ko je bil mlad, ga je bilo veliko v hlačah. Da bi uresničil svoje otroške sanje, se je pri 17 letih iz Avstralije preselil v Evropo. In kot sam pravi, imel veliko srečo: »Seveda je bila želja eno, znati zares voziti dirkalni avto pa nekaj drugega. Na srečo sem bil hiter. Ko sem šel v London, sem bil sam, zapustil sem varno okolje. In uspelo mi je. Še danes se vsak dan zavedam, da sem imel srečo. Ponujena mi je bila velika priložnost, ki sem jo zagrabil z obema rokama. Prav tako sem imel srečo, da sem ostal zdrav. Zdravje ni samoumevno, na svoji poti sem izgubil nekaj prijateljev.« Res je, ljudje zdravje prepogosto jemljemo za samoumevno. Šele ko zboli kdo slaven, se zavemo, da lahko zbolimo tudi mi. »Njegova zgodba je dokaz, da je življenje včasih kruto in ni pravično. To, kar se mu je zgodilo, samo kaže, kako tanka je meja med srečo in nesrečo. Pogosto se spomnim nanj, imel je neverjetno smolo,« spremeni ton v svojem glasu, ko beseda nanese na Michaela Schumacherja, ki se ironično ni poškodoval na dirki, temveč na smučišču. Ima ga za enega najboljših, s katerimi je dirkal, a njegov vzornik je bil Alain Prost. S Schumacherjem sta povezana tudi drugače. Zbira namreč predmete slavnih športnikov, med njimi je tudi podpisana dirkaška obleka sedemkratnega svetovnega prvaka formule ena. Med predmeti, na katere je ponosen, pa je tudi nogometna žoga s podpisom Peleja. »Bernieja Ecclestona sem na obisku v Braziliji prosil, ali mi lahko uredi srečanje s Pelejem. Bil sem srečen, da sem mu segel v roko in mi je podpisal žogo. Je prekrasen človek.« Rad uživa na prostem, predvsem v gorskem kolesarjenju, zimski športi mu niso blizu. Začne pa govoriti s strastjo, ko beseda nanese na Porsche, znamko, katere ambasador je. A nekoč tega ni smel govoriti na glas. »Ko sem dirkal v formuli 1, sem ga imel skrivoma. Prvega sem vozil leta 1994, očetov prijatelj je imel model 911. Takoj sem vedel, da ga bom nekoč imel. Je avto, s katerim se lahko odpelješ do bližnje trgovine. Gledati žensko, ki vozi 911, pa je kul.« Njegov prvi avto je bila precej manj spektakularna toyota corona letnik 1969.

Preživel je nesrečo, kar ceni

Če mu zvezde ne bi bile naklonjene, danes ne bi bil več med živimi. Za volanskim obročem mercedesa CLR je leta 1999 v Le Mansu doživel eno najgrozovitejših nesreč, ko je dirkalnik poletel v zrak, nato pa z nosom pikiral proti tlom. »Bil sem srečen, da sem s prizorišča odkorakal v enem kosu. Bilo je strašljivo in tudi mentalno zahtevno. Skušal sem razumeti, zakaj se mi je to zgodilo, in preprečiti, da bi se napaka ponovila. Po takšni nesreči ni enostavno znova sesti za volan,« pravi možakar, ki je za volanom v formuli ena preživel 1000 dni in je vedno želel zmagovati, saj mu biti povprečen nikoli ni bilo blizu. Blizu pa mu je bilo zavedanje, da sta v življenju vedno dve možnosti – da obupaš ali pa da greš naprej. Vedno je šel naprej. A izkušnje, ko je gledal smrti v oči, ni nikoli pozabil: »Ko se mi je nesreča zgodila, sem si rekel, da tega pa mogoče ne bom preživel. Želel sem si, da se vse zgodi hitro in se samo ugasne luč. Preživel sem in to cenim.«

To ceni tudi tako, da pomaga drugim. In v Avstraliji pri tem ni osamljen. Pomaga ne samo ljudem, temveč tudi živalim. Doma ima štiri piščance, tri alpake, po dva osla in psa ter mačko. »Moj dedek je umrl za posledicami raka, zato za otroke z rakom na različne načine zbiram denar. Avstralija je ogromna, v številnih pokrajinah, kjer se otroci zdravijo, pa smo zgradili nepremičnine, v katerih lahko prespijo njihovi svojci, ki na zdravljenje prihajajo od daleč in jim lahko stojijo ob strani. Poznam veliko ljudi, ki radi pomagajo,« v svojem človekoljubju ne vidi nič posebnega, pa čeprav to dejansko je posebno. Da ni bil zgolj izjemen dirkač, temveč tudi človek, pa je dobil potrditev leta 2019, ko so ga sprejeli v hišo slavnih avtomobilistične zveze Fia. To je bil tudi čas za razmislek o tem, da ni več najmlajši: »Starosti se ne bojim. Vesel sem, da imam sive lase. V življenju je treba uživati, obdan sem z dobrimi ljudmi. Ponosen sem na svojo preteklost, pridobil sem zaupanje in lojalnost mnogih okoli sebe in to šteje največ.« Z dosedanjim življenjem je zadovoljen, spremenil bi le nekaj, pa še to pogojno: »Več bi lahko naredil za družino, sploh v času, ko sem dirkal. A to bi med dirkami odvračalo mojo pozornost, kar seveda ni dobro. Danes lahko na srečo skupaj preživimo več časa in nadoknadimo zamujeno.«

