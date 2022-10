Britanski politiki že več kot stoletje dajejo pečat dve veliki stranki, konservativna in laburistična, ter delitev strank na leve in desne. Severnoirsko politično prizorišče je že dolgo zelo drugačno in zelo posebno. Razlike med levico in desnico so zabrisane zaradi dolgoletne delitve na dve največji stranki: unionistično (protestantsko) stranko DUP, ki se ima za zastavonošo unije z Veliko Britanijo, in nacionalistično (katoliško) stranko Sinn Fein, katere dolgoročni cilj je združitev Severne Irske z Republiko Irsko. Ko je Severna Irska po podpisu velikonočnega miru, ki je ustavil tridesetletno vladavino nemira, nasilja in terorizma protestantskih in katoliških skrajnežev, na volitvah leta 1998 dobila svojo prvo skupščino in vlado, sta bili DUP in Sinn Fein tretja in četrta največja stranka. Vlado je vodila tedanja največja protestantska stranka UUP ob sodelovanju versko neopredeljene SDLP (Socialdemokratska in laburistične stranka). Na volitvah leta 2003 sta bili prvič na prvem mestu DUP in na drugem Sinn Fein. In tako je bilo potem vsakič do maja letos, ko so volitve prinesle veliko presenečenje, saj je zmagala Sinn Fein, nacionalistična republikanska stranka katolikov. DUP je zasedla drugo mesto. Po pravilih posebne severnoirske politične igre bi morali stranki sestaviti vlado, v kateri bi bil prvi minister (premier) iz stranke Sinn Fein, njegov namestnik pa iz stranke DUP. Toda slednja na to noče pristati, dokler vlada v Londonu ne reši problemov, povezanih s severnoirskem protokolom, s katerim pa je Sinn Fein povsem zadovoljna.

Obnovitev pogajanj z EU

Brexit je na Severnem Irskem, kjer je večina glasovala proti britanskemu odhodu iz EU, prinesel največje težave. Protokol, ki je bil poseben del brexitskega sporazuma, naj bi probleme preprečil. Po črki protokola naj bi Severna Irska ostala del skupnega trga EU, kar naj bi omogočilo nadaljevanje proste trgovine prek kopenske meje med Irsko in Severno Irsko. Brexitski podpisnik protokola, premier Boris Johnson, takrat ni razkril, da to ne bo veljalo za vse blago. Njegova naslednica Liz Truss je še kot zunanja ministrica predlagala zakon, po katerem bi imela britanska vlada pravico enostransko črtati dele protokola. Parlament ga je junija potrdil, EU pa je sprožila pravni postopek na podlagi trditve, da bi Britanija s tem kršila mednarodno pravo.

Prejšnji teden sta britanska vlada in EU vseeno obnovili pogajanja o »tehničnih« problemih protokola, ki pa jih zagotovo ne morejo rešiti pred 28. oktobrom. To je datum, do katerega morata DUP in Sinn Fein ustanoviti vlado. Če je ne bi, bi morala po posebnih pravilih, ki veljajo v severnoirski politiki, britanska ministrica za Severno Irsko določiti datum predčasnih volitev. V Belfastu je bil včeraj irski zunanji minister Simon Coveney, da bi posredoval med strankami, a se je lahko sestal z vsemi razen z DUP, ki je sporočila, da se ne more srečati z njim, domnevno zaradi drugih obveznosti.

Je prihodnost v Stranki zavezništva?

Vse bolj verjetne predčasne volitve utegnejo prinesti precej drugačen izid, kot so jih vajeni na Severnem Irskem. Pa ne samo zato, ker je lanski popis prebivalstva pokazal, da so katoliki prvič po popisu leta 1911 v večini. Lani se je za katolike izreklo 42,3 odstotka prebivalstva, za protestante in druge kristjane pa 37,3 odstotka. (Na posebno vprašanje, ali so verni, je pritrdilno odgovorilo 45,7 odstotka katolikov in 43,5 odstotka protestantov.) Ponovitev majske morda še bolj prepričljive zmage stranke Sinn Fein najbrž ni vprašljiva, velika novost pa je rast priljubljenosti versko neopredeljene Stranke zavezništva, ki jo podpira vse več versko opredeljenih nacionalistov in unionistov. Zato se že celo pojavlja vprašanje, ali utegne biti ta stranka prihodnost za Severno Irsko.