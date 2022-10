Belgijski prvaki so po uvodnih zmagah v skupini B nad Bayerjem iz Leverkusna z 1:0 in Portom s 4:0 pred tednom dni premagali colchonerose iz Madrida z 2:0, danes pa sta se ista tekmeca na stadionu Metropolitano razšla brez golov. Brugge je imel od 82. minute igralca manj na igrišču, saj je Ganec Kamal Sowah prejel drugi rumeni karton.

Ob 21. uri bo Bayer iz Leverkusna gostil Porto, po nepopolnem četrtem krogu pa je Brugge zbral 10, Atletico Madrid štiri, Bayer Leverkusen in Porto (oba imata tekmo manj) pa po tri točke.

Napoli v skupini A še naprej melje svoje tekmece, v svojem četrtem obračunu je dosegel četrto zmago in si po Realu Madridu in Manchester Cityju kot tretji zagotovil nastop v osmini finala.

Zasedba iz Neaplja je danes ukanila nizozemski Ajax s 4:2. Za gostitelje so zadeli Mehičan Hirving Lozano (4.), Giacomo Raspadori (16.), Gruzijec Hviča Kvarachelia (62.) in Nigerijec Victor Osimhen (90.), za goste iz Amsterdama pa Davy Klaassen (49.) in Steven Bergwijn (83.). Ob 21. uri se bo začela tekma med ekipama Glasgow Rangers in Liverpool.

V tej skupini po nepolnem krogu vodi Napoli z 12 točkami, sledijo mu Liverpool s šestimi, Ajax s tremi, Glasgow Rangers pa so brez točk.

Drevi ob 21. uri bodo na sporedu še štiri tekme. Para skupine C sta Viktoria Plzen - Bayern München in Barcelona - Inter Milano, skupine D pa Tottenham - Eintracht Frankfurt in Sporting Lizbona - Marseille.