Nadvse simpatičen antisemit

Če se človek rodi kot Avstrijec z imenom Gregor Arnulph Herbert Hilarius von Rezzori d'Arezzo tik pred izbruhom prve svetovne vojne, se mu obeta obilica težav: dolga plemiška imena so z razpadom imperija iz mode, nostalgija po nekdanjem cesarstvu in antisemitizem se sicer še naprej pridno dedujeta, a ima to že posledice, odnos do Nemčije je usodno shizofren. Če se avtor poda v pisanje o teh rečeh in seveda hočeš nočeš koraka po stopinjah Rotha, Musila, Zweiga, se lahko opre na svoj edini adut, na tisti hilarievski del svojega priimka, ki mu daje izjemno jezično spretnost in harlekinsko barvitost.