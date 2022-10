Navdihujeta ga igra z otroki in meditacija

Kantavtor José González, ki bo danes nastopil v CUK Kino Šiška, prihaja iz Švedske. Lansko jesen je izdal četrti samostojni studijski album Local Valley, na katerem nadaljuje v prepoznavnem zasanjanem slogu, napolnjenem z nežnostjo in tudi človečnostjo. Zaznamuje ga personalizem. Fokus je na podrobnostih. Da bi album razgibal in se preizkusil v različnih, tudi bolj igrivih razpoloženjih, je tokrat glas in kitaro dopolnil z uporabo elektronskih zank in ritem mašin. Gonzálezovo delo je uporabljeno v številnih televizijskih serijah, oglasih, videoigrah in filmih. Sodeloval je z elektronskimi glasbeniki, med njimi z DJ Tiëstom, deloval v švedskem folk rock triu Junip, danes pa čas najraje preživlja za klavirjem s hčerko in sinom.