Ob spremenjenih geopolitičnih okoliščinah Zahodnega Balkana je evropska komisija predstavila letna poročila o napredku sedmih držav z evropsko perspektivo na njihovi poti k polnopravnemu članstvu EU. Evropska unija je po začetku vojne v Ukrajini namenjala več pozornosti Zahodnemu Balkanu, tamkajšnje države pa so poudarjale nujnost pospešitve pridružitvenega procesa. Letošnja poročila o napredku pa so pokazatelj, da morajo države za članstvo v EU še veliko postoriti. Vendarle pa je največje presenečenje v poročilih predlog evropske komisije, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo pod določenimi pogoji. Za podelitev takšnega statusa BiH sta se v zadnjih mesecih močno zavzemali Slovenija in Avstrija. Predlog komisije pa je predvsem posledica dejstva, da Zahodnemu Balkanu zaradi vojne v Ukrajini grozi dodatna destabilizacija, še posebej pa je ta skrb prisotna za BiH.

Ponudba ljudstvu, ne pa politični eliti

Komisija ne predlaga takojšnje podelitve statusa kandidatke Bosni in Hercegovini, temveč šele zatem, ko bo izpolnila osem od štirinajstih reform, pri katerih evropska komisija že od prej vztraja kot pogoj za začetek pristopnih pogajanj. Med temi osmimi pogoji so reforme na področju pravosodja, pregona organiziranega kriminala in korupcije, upravljanje z mejami, migracijska problematika in zagotavljanje svobode medijev. O predlogu evropske komisije bi evropski voditelji lahko najhitreje odločali na decembrskem vrhu.

»To je evropska ponudba ljudstvu BiH,« je poudaril evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi. Dejal je, da bodo pozorno spremljali, kako bo politično vodstvo BiH izpolnjevalo omenjenih osem pogojev za dodelitev statusa kandidatke, pa tudi ostalih šest za začetek pristopnih pogajanj. Potem ko sta Ukrajina in Moldavija spomladi dobili status kandidatke kot politični signal, da sodita v Evropsko unijo, čeprav pogojev za to nista izpolnjevali, so se vrstile kritike, da je EU pozabila na BiH.

»Veter sprememb veje čez Evropo in ujeti moramo ta trenutek,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Čeprav v poročilu o napredku BiH ugotavljajo, da na političnem in drugih ključnih področjih ni bilo napredka, je Varhelyi ocenil, da si država status kandidatke sedaj zasluži. Služil naj bi kot spodbuda potrebnim reformam na številnih področjih. Varhelyi je pojasnil, da so v preteklosti poskusili z negativnimi vzvodi, sedaj pa so na vrsti pozitivni. Zunanja ministrica BiH Bisera Turković je predlog evropske komisije označila za zgodovinski in ocenila, da bo spodbudil reformni proces ter pripomogel k stabilizaciji celotne regije.

Večja usklajenost Srbije z EU bi bila pozitivna

Slabše novice kot BiH so včeraj dočakale Srbijo. Čeprav je naredila napredek na področju pravosodja, nanjo leti kritika – tako kot na Albanijo, Črno Goro, Severno Makedonijo in Kosovo – zaradi počasnih reform na področju vladavine prava, boja proti korupciji in svobode medijev. Toda največje kritike je Beograd deležen zaradi nesodelovanja pri evropskih sankcijah proti Rusiji in nasploh upada usklajevanja Srbije z zunanjepolitičnimi odločitvami Evropske unije. Raven usklajevanja (pridruževanje deklaracijam, odločitvam) se je z lanskih 64 odstotkov letos zmanjšala na 45 odstotkov. Varhelyi je poudaril, da se mora to usklajevanje izboljšati, od Beograda pa tudi pričakuje, da bo pristopil k sankcijam proti Rusiji.

Čeprav pridruževanje zunanjepolitičnim odločitvam EU ni pogoj za pristopna pogajanja, pa je Varhelyi poudaril, da ta dejavnik vpliva na države članice EU v pogajalskem procesu. Če bi Srbija bolj usklajevala svojo zunanjo politiko z evropsko, bi to lahko vplivalo na ugodno ozračje v državah članicah, je ocenil. Srbija bi lahko odprla nov sklop pogajalskih poglavij, vendar do tega zaradi zadržkov v Svetu EU ne pride. Kot pomemben korak za napredek na poti k članstvu v EU je Varhelyi opredelil tudi sklenitev dogovora o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino.

Slovenija bo še naprej stala ob strani Celoten slovenski politični vrh je pozdravil predlog evropske komisije za dodelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini je pozdravil. Predsednik države Borut Pahor se je prvi zavzel za takšno potezo EU še pred vojno v Ukrajini. Pozneje je njegovo pobudo prevzela tudi vlada Roberta Goloba, ki na junijskem evropskem svetu ni uspel prepričati ostalih držav članic, da poleg Ukrajine in Moldavije status kandidatke podelijo tudi BiH. Sta pa zadnje mesece tak korak aktivno zagovarjala slovenska diplomacija in Golob. Pahor je včeraj ocenil, da odločitev komisije vzbuja veliko upanje, da bo BiH status kandidatke decembra dejansko tudi dobila. To bi bilo po njegovi oceni prelomno, ker bi se tako dejansko začela evropska perspektiva države, hkrati pa bi imelo velik pomen za mir in stabilnost v regiji. Golob je izrazil upanje, da bo sporočilo evropske komisije dalo novo spodbudo in upanje prebivalcem BiH. »Naše sporočilo je, da na BiH nismo pozabili in ji bomo še naprej stali ob strani. Slovenija se bo zavzemala, da celotna regija Zahodnega Balkana čim prej vstopi v Evropsko unijo,« je dejal Golob. Zadovoljna je bila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, si bo Slovenija v stikih s članicami EU zavzemala, da se BiH podeli status kandidatke, hkrati pa priznavajo, da bo veliko odvisno od razvoja dogodkov v tej državi po volitvah, saj je potrebno oblikovati vlade na vseh ravneh in se posvetiti sprejemanju zakonodaje, povezane s pristopanjem k EU.

Ponovno štetje v BiH V Bosni in Hercegovini bodo danes pred televizijskimi kamerami odprli vreče z glasovnicami nedavnih volitev predsednika Republike Srbske in jih začeli znova preštevati zaradi obtožb opozicije, da je prišlo do velikih nepravilnosti. Po njenih trditvah je spornih več kot 65.000 glasov, pri čemer je njena kandidatka Jelena Trivić dobila 28.000 glasov manj od Milorada Dodika. Slednji trdi, da so bile volitve legitimne. Ponovno štetje glasov se dogaja prvič v zgodovini BiH. Enako zahtevo je medtem podala tudi opozicija bošnjaških strank v BiH in sicer za volitve za zvezni parlament, za parlament Federacije BiH in za kantonalne skupščine. Neveljavnih glasovnic za volitve zveznega parlamenta, denimo, je skoraj deset odstotkov. Zvezna volilna komisija je rezultate sporočala zelo počasi. Včeraj, deset dni po volitvah, je bilo uradno preštetih 80 odstotkov oddanih glasov.