Včeraj je propadel še tretji poskus, da bi na ljubljanskem sodišču Michaela Stephana vprašali, ali priznava krivdo zaradi napeljevanja k umoru kronske priče v primeru Plavec. Sodnica Nina Drozdek Draganić je pojasnila, da so iz zapora na Dobu sporočili, da ga ne morejo pripeljati, ker so ga morali urgentno peljati na zdravniški pregled v UKC Ljubljana. Očitno se ponavlja septembrska zgodba, tudi takrat je bilo opravičilo enako: Stephana so morali peljati na zdravniški pregled v Ljubljano.

Prvi poskus predobravnavnega naroka so izvedli že maja – z Doba so takrat sodišče obvestili, da ga ne morejo privesti zaradi kadrovskih težav. Sodnica je odvetnika Milana Krstića vprašala, ali obtoženi sploh želi priti na predobravnavni narok. Če ne bi želel, bi lahko šteli, kot da krivde ne priznava, saj je vložil ugovor zoper obtožnico. A Krstić je dejal, da bi se naroka rad udeležil. Na novo bodo torej poskusili 22. novembra.

Odstranil bi kronsko pričo

Michel Stephan že nekaj časa prestaja zaporno kazen zaradi napeljevanja k uboju nekdanjega kolega na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, dobil je osem let. Obsodili so ga, ker je leta 2017 iraškega prosilca za azil Alija H. R. R. prepričeval, naj ga ustreli. Plavca je krivil, da se po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi ni več mogel vrniti na inštitut in mu je bil še vedno prepovedan vstop v laboratorij. Ali H. R. R. je Stephanove načrte zaupal policiji, ki ga je prijela. A med sojenjem naj bi Stephan začel načrtovati še umor Alija, kronske priče. Priporniku Alenu Kraljeviću, s katerim sta si delila sobo, naj bi rekel, da »če ne bo Alija, ne bo prič«. In da ga sicer varuje policija, a bi se ga dalo »odstraniti«, ko bo s svojim bolnim otrokom obiskal pediatrično kliniko. O tem je delal zapiske, ki jih je nato dal Kraljeviću, da bi jih izročil priporniku Mervanu Šljivarju, ta pa »zunanjim morilcem«. Šljivar, ki je bil takrat priprt zaradi obtožb o umoru v BiH leta 2014, pa jih je predal policiji in tako je vse prišlo na dan.

Kraljević je o vsem tem govoril že na sojenju v primeru Plavec. Dejal je, da so Stephana pregovarjali, da to, kar načrtuje, ni v redu, a jim je odgovarjal, da bo potem za to delo našel koga drugega. Stephan je na sojenju v zadevi Plavec vse očitke že zanikal. Izjavil je, da gre za čisto laž. x