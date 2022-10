Kot je povedal Sikela, so ministri dosegli splošno strinjanje o tem, da je treba do leta 2023 začeti skupaj naročati plin, o medsebojni solidarnosti in okrepljenem varčevanju z energijo. Strinjali so se še, da je treba dopolniti indeks, na podlagi katerega se določajo cene plina.

Evropska komisarka za energetiko Kadri Simson je napovedala, da bo konkretne predloge glede tega, o čemer so se danes strinjali ministri, predstavila v torek.

Delo komisije glede cen plina je osredotočeno na indeks za določanje cen tega energenta, ki je vezan na nizozemsko vozlišče TTF. Ta po besedah komisarke ne odraža več razmer na evropskem energetskem trgu in umetno spodbuja naraščanje cen.

Komisija bo pripravila alternativni indeks, ki bo bolj odporen na nihanje cen. Prizadevala si bo, da bi bil v veljavi pred naslednjo sezono polnjenja skladišč, je dejala Simson.

Drugi ukrep se bo nanašal na dodatno zmanjšanje porabe plina, pri čemer je ena od možnosti obvezno zmanjšanje za 15 odstotkov. Trenutno po komisarkinih besedah EU še ni tam, da bi bilo to nujno.

Predlagala bo še ukrep za solidarnost med državami članicami. Predlog bo vključeval ureditev, ki bo veljala v primerih, ko članice med seboj nimajo sklenjenih solidarnostnih sporazumov.

Četrti predlog pa bo namenjen olajšanju skupnega naročanja plina. Zagotavljal bo transparentnost, koristil pa bo predvsem manjšim državam članicam, je povedala komisarka.

Poudarila je, da bo predstavila ukrepe, ki uživajo podporo med državami članicami. Ali bo med njimi tudi omejitev cen plina, ki se ga uporablja za proizvodnjo elektrike, bodo videli čez konec tedna, je dejala.

Predloge komisije bodo nato na vrhu konec prihodnjega tedna obravnavali voditelji EU, v tednu pozneje pa na formalnem zasedanju še vnovič ministri za energetiko.

Ministri, med njimi slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer, so danes v Pragi razpravljali tudi o reformi same zasnove delovanja trga elektrike. Komisarka Simson bo glavne elemente reforme predstavila do konca tega leta, v začetku prihodnjega pa namerava komisija predstaviti tudi konkreten predlog.