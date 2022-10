Slovenija je z uvrstitvijo v osmino finala ekipnega SP dosegla svoj največji ekipni uspeh. Kako ste ga doživeli?

Izpolnili smo cilj in se uvrstili med najboljših 16 reprezentanc na svetu. S tega stališča smo lahko zadovoljni in ponosni, saj je bil cilj visok. Če pa si po koncu prvenstva nalijemo čistega vina, lahko ugotovimo, da kvalitete za kaj več v tem trenutku nimamo. Deni Kožul je odigral dobro, Peter Hribar žal še nima dovolj kvalitete, da bi lahko premagoval boljše igralce, čeprav si zasluži veliko pohvalo, ker je v Chengduju dobil posamična dvoboja proti Tajski in ZDA. Našo igro na prvenstvu bi ocenil z osmico, morda celo devetico.

Kako ste zadovoljni s svojimi igrami?

Žal mi je poraza proti Portugalski. V igri sem imel preveč nihanj, bil sem preveč negativen in nikakor nisem našel prave igre. Druge dvoboje sem odigral dobro. Premagal sem tekmece, ki sem jih moral premagati. Proti Kitajcu Wang Chuqinu sem odigral solidno, kar pa ni bilo dovolj za zmago.

Kako se spominjate potovanja na Kitajsko, ko je tik pred odhodom za koronavirusom zbolela selektorica Andreja Ojsteršek Urh, s katero ste bili v tesnem stiku?

Položaj je bil precej stresen. V Chengdu sem odpotoval na svojo odgovornost, saj sem se zavedal, da bom lahko kmalu pozitiven tudi jaz. V zadnji minuti sem se odločil, da bom pomagal reprezentanci in je ne izdal.

Slovenska reprezentanca je zelo mlada, saj nihče ni starejši od 25 let. Verjamete, da lahko v prihodnosti v ekipni konkurenci dosežete še odmevnejše uspehe?

Vsekakor. Čaka nas sicer veliko dela na številnih področjih. Če začnem pri sebi, imam še precej rezerv v ključnih trenutkih, ko večkrat odigram, česar ne bi smel. Sem tudi premalo agresiven. Tudi Deni ima veliko rezerv, s katerimi bo lahko premagoval še boljše igralce. Če bomo imeli nekaj sreče pri žrebu in igrali po najboljših močeh, lahko že na naslednjem svetovnem prvenstvu nadgradimo letošnji rezultat.

Nikoli v Chengduju moštva niste postavili tako, da bi Deni Kožul odigral le en dvoboj, in sicer proti po moči tretjemu igralcu nasprotne ekipe. Če bi zmagal in vi dobili svoji dve tekmi, bi morda koga lažje presenetili, mar ne?

Kar zadeva same postavitve na prvenstvu, nam je selektorica pustila odprte roke. Precej bolj, kot če bi bila na prvenstvu tudi prisotna. Z Denijem sva se veliko pogovarjala, kako postaviti moštvo proti Portugalski. V mislih sva imela tudi takšno postavitev, kot ste jo omenili. Toda na letošnjih sredozemskih igrah, kjer smo Portugalsko sicer premagali, je Kožul izgubil z Monteirom in premagal Giralda, zato sva se odločila, da bo igral na dvojki. Verjamem pa, da se bomo v prihodnosti odločili tudi za takšno postavitev, predvsem takrat, ko bova povsem zaupala v svoje sposobnosti.

Azijske turneje so za športnike zelo naporne, saj se zdi, da ste ves čas v karanteni, v vsakem primeru pa v mehurčku. Kako naporno je vse skupaj?

Ko sem slišal, da bo prvenstvo na Kitajskem, po njem pa v Aziji še dva izjemno močna in pomembna turnirja, da bo turneja skupaj trajala več kot en mesec, nisem bil najbolj zadovoljen. Zavedam se, da na takšne odločitve ne morem vplivati in da so potovanja del mojega posla. Takšna je moja služba. Ker želim biti najboljši igralec na svetu, sem se odločil, da bom več kot mesec dni odsoten in bom nastopil na azijski turneji v celoti, medtem ko se nekateri za takšno pot niso odločili. Družina in žena me stoodstotno podpirata, za kar sem jima zelo hvaležen.

Kdaj boste odpotovali na naslednjo tekmo v Macao?

Šele v ponedeljek. Dotlej bomo v Chengduju, kjer nas čaka petdnevna karantena s treningom, po njej pa bomo vsi skupaj odpotovali v Macao, kjer ima pravico do nastopa le najboljših 32 igralcev na svetu.

Kakšni bodo vaši rezultatski cilji?

Vselej visoki. Kot osmi igralec sveta se želim uvrstiti vsaj v četrtfinale, morda prestopiti še kakšno stopničko več. Glede na to, da bom na obeh turnirjih osmi nosilec, to pomeni, da v uvodnih krogih ne bom igral z najboljšimi tremi Kitajci, če bom imel smolo, pa lahko znova naletim na Wang Chuqina, ki bo enajsti nosilec. S formo sem kar zadovoljen. Pred svetovnim prvenstvom sem odlično igral za svoj klub Saarbrücken in gladko premagoval tekmece. Na Kitajskem še nisem našel prave igre, saj mi žogice znamke double fish in mize DHS ne ustrezajo najbolj, a se iz dneva v dan počutim bolje.

Omenili ste Wang Chuqina, ki vas je premagal lani v Laškem in letos v Chengduju. Si ga ne želite na drugi strani mize še bolj, da bi prekinili negativni niz?

Vsekakor se tekmeca ne bojim. V Chengduju so odločale malenkosti, pri rezultatu 1:1 v nizih sem celo vodil s 4:1 ter se enakovredno meril do zaključkov nizov. Večkrat, ko igraš s tako kvalitetnimi tekmici, bolje je. Sicer tudi za njih, a vseeno menim, da se znamo evropski igralci hitreje prilagoditi igri Kitajcev kot oni naši. Res je sicer, da sem z Wang Chuqinom izgubil drugič. A pomembno je, da sem bil v drugem dvoboju bližje uspehu kot v prvem, ko sem v Sloveniji izgubil precej gladko. Prilagodil sem se njegovim začetkom udarcev, odigrala sva nekaj dolgih izmenjav in nisem izgubljal točk v prvih dveh udarcih kot v Laškem. Komaj čakam naslednjo medsebojno tekmo. x