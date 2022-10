Toda sprenevedanje obeh ministrstev se še kar nadaljuje, notranje ministrstvo (MNZ) pa je prejšnji petek postreglo še z enim težko verjetnim »dosežkom«. Ne v zadevi dveh onemoglih oseb, čakajočih na nujno namestitev v dom, ampak v morda še bolj sramotni zadevi ubežnika iz Sirije, ki naj bi bil na poti do Slovenije zagrešil nekakšna »dejanja proti ciljem OZN in svetovnemu miru«, a mu ne znajo povedati, kakšna – ker jih ni zagrešil. Ta, zame največja sramota slovenskega pravosodja zadnjih 30 let je zdaj sicer že pet let pred sodišči, začela pa se je z neko smešno-slaboumno odločitvijo MNZ – in zato je spletni portal N1, ki je v ponedeljek o tem objavil daljši članek, zastavil pred objavo nekaj vprašanj tudi MNZ-ju. Med drugim, ali bi morala država v takem primeru sum storitve takih dejanj tudi utemeljiti – »ali pa je dovolj, da o tem obstaja zabeležka obveščevalne službe«.

Ministrstvo je odgovorilo, da v primeru uporabe tajnih informacij o tem »ministrstvo osebo v postopku seznani z bistvenimi deli svoje odločitve in ji da možnost, da se do razlogov za odločitev opredeli«, pri čemer »organ ravna z vso skrbnostjo, upoštevaje tudi vsa pravna jamstva, ki jih mora zagotoviti prizadetemu posamezniku v postopku«. Ah, kako lepo! Malo nerodno je le to, da je MNZ v tem primeru ravnalo točno nasprotno – na vprašanje, zakaj, pa se mu zdaj ni nerodno sprenevedati na zgoraj citirani, res komaj verjetni način.

Gre tu morda za boj dveh frakcij znotraj MNZ? Ene, ki je tisto smešno-slaboumno odločitev pred leti zagrešila, in druge, ki ve, kako narobe je to bilo, a se za medije zdaj spreneveda, da ni bilo tako? Zadeva sumljivo spominja na podobni boj dveh frakcij znotraj MNZ ob proslulem izbrisu, o katerem govori znamenito pismo takratnega notranjega ministra Bavčarja iz junija 1992 – in tudi takrat so, rečeno po Franu Milčinskem, v boju med Butalci in pametjo zmagali Butalci, ne pamet.

No, morda pa se je v tem sedanjem primeru ta »druga frakcija«, ta zakoniti pogled na zadevo smel in mogel oglasiti šele zdaj, pod novo ministrico? A zakaj potem tudi zdaj tako smešno sprenevedavo, da pove, kako bi moralo biti – zamolči pa, da je bilo ravno nasprotno? Če se lahko celo eno od »državotvornih« ministrstev tako norčuje iz nas in iz zdravega razuma, potem si smemo državljani, upam vsaj, zastavljati tudi taka vprašanja.

Recimo, da se vlada in ministri z »malenkostmi«, kot je tale (ali pa zdravje ali smrt enega ali dveh ljudi), pač ne morejo ukvarjati. To prepuščajo svojemu birokratskemu aparatu – ta pa ostaja tak, kot je bil, ne glede na menjave vlad in ministrov. Toda to ministrov ne odvezuje njihove odgovornosti. Ne le objektivne – tudi subjektivne, kadar so na konkretni problem izrecno opozorjeni. In tudi vlade ne, kadar stvari pridejo tako daleč, kot so zdaj.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče