V ta namen so pripravili tudi konferenco o duševnem zdravju mladih. »Tema je pomembna, a premalo prisotna v prostoru. Poudarek naše konference je na mladih, a je primerov duševnih stisk tudi pri starejših vse več. V Mladinskem centru Zagorje smo že v času korone, ko se je stiska mladih še povečala, začeli ponujati brezplačno psihosocialno podporo. Veseli nas, da je letos tudi Občina Zagorje prepoznala pomembnost takšnega programa,« je povedal direktor Marko Pavlovič. Dogodek je del zaključka dvoletnega projekta strateškega partnerstva Me slišiš? Slišim te v okviru programa Erasmus+, ki ga je Mladinski center Zagorje ob Savi kot nosilec programa razvijal v sodelovanju z mednarodnima partnerjema Daj mi ruku iz Srbije in Aseman Lapset s Finskega. Projekt sicer poteka od 1. septembra do 31. oktobra.

Glavni cilji projekta so izdaja priročnika, ki bo vseboval kurikulum izobraževanja, in razvita ter obstoječa orodja za delo z mladimi v stiski. V ta namen so razvili štiridnevno izobraževanje za prostovoljce in mladinske delavce, na katerem se bo skozi izkustvene aktivnosti opolnomočilo prostovoljce in nove mladinske delavce za delo z mladimi v stiski. Hkrati bi oblikovali tudi protokol za tovrstno delo.

Največji poudarek pri tem namenjajo mladinskim delavcem, voditeljem in aktivnim prostovoljcem organizacij. Projekt je sestavljen iz treh aktivnosti izobraževanja. Pomemben del bo študijski obisk na Finskem, namenjen spoznavanju dobrih praks, saj je le z mednarodnim sodelovanjem mogoča izmenjava izkušenj. Del treninga zajema pripravo na delo z mladimi, del pa testiranje kurikuluma izobraževanja, ki bo pripravljen za delo z mladimi v stiski.

Za slovenski prostor predstavlja projekt potencial za razvoj uspešnih metod in orodij za naslavljanje stisk mladih, kar mladinskim delavcem omogoča bolj suveren pristop pri delu. x