Nam je bilo ob tej novici vse jasno, kako bo z gradnjo stadiona v Zagrebu, kajne. Če pa Zagrebčanom slučajno še ni, naj pridejo malo na obisk v Ljubljano, naj se z županom Zoranom Jankovićem malo pomenijo glede Stožic in z Jocem Pečečnikom glede Bežigrada. Pa naj se še malo sprehodijo po stadionu za Bežigradom in naj na koncu obiščejo znameniti trgovski kompleks Stožice. Naj jih opozorimo, da so obvezna oprema močni, nepremočljivi delavski čevlji ali vsaj gojzarji ter čelada s svetilko. Pomagajo tudi kramp, lopata in kakšen srp, za lažje prebijanje od ene točke do druge. Na obeh lokacijah, da ne bo pomote.

No, po obisku in pogovorih bo Zagrebčanom bolj jasno.