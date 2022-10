TikTok je trenutno najhitreje rastoča aplikacija družbenih medijev na svetu, saj je po podatkih analitičnega podjetja Sensor Tower ustvarila več kot 6,2 milijarde dolarjev bruto prihodkov od porabe v aplikaciji od svoje uvedbe leta 2017. Gre torej za zelo priljubljeno družbeno omrežje, ki svojim uporabnikom ponuja tudi možnost zaslužka – večji delež tega pa pristane v rokah lastnikov podjetja. Obstaja sicer več načinov zaslužka, v zadnjem času pa je v porastu predvsem način »live streaming« oziroma oddajanje v živo. Med neposrednim prenosom namreč lahko »občinstvo« ustvarjalcu vsebin pošlje virtualna vrednostna darila. Gre za animirane ikone, ki imajo svojo vrednost, ki jo uporabniki kot kredite s fizičnim denarjem naložijo na TikTok. Ustvarjalec vsebin lahko tako prejme denar na svoj bančni račun.

Družine v taboriščih preživijo več ur na TikToku, od tega pa imajo največ lastniki

Družine v sirskih taboriščih snemajo večurne prenose v živo na družbenem omrežju TikTok, kjer prosijo za tako imenovana »digitalna darila« v upanju, da bi si z njimi lahko finančno opomogla. Mona Ali Al-Karim in njenih šest hčera so pristale med družinami, ki so primorane vsak dan preživeti na TikToku. Več ur sedijo na tleh svojega šotora in ponavljajo nekaj angleških stavkov, ki jih poznajo: »Prosim všečkajte, prosim delite, prosim darilo.« Mama namreč želi zbrati denar za operacijo svoje hčerke, ki je slepa.

Zneski, ki jih uporabniki dobijo, so res lahko precej visoki, vendar pa se večji del profita pretaka v roke lastnikov in tako imenovanih »posrednikov«. BBC je pet mesecev spremljal 30 računov na družbenem omrežju TikTok, ki so imeli neposredne prenose iz sirskih taborišč. Novinarska preiskava je razkrila, da so beguncem, ki so po več ur dnevno beračili na TikToku, posredniki pobrali kar 70 odstotkov zaslužka.

Računalniški program za zbiranje informacij je prav tako pokazal, da so gledalci na vsak račun pogosto darovali digitalna darila v vrednosti do 1000 dolarjev na uro. Ta denar pa ni v celoti pristal v rokah družin, saj so te prejele le majhen del zneskov. Iz podjetja so za BBC sicer dejali, da take vsebine na platformi niso dovoljene ter da je njihova provizija od »digitalnih daril« znatno nižja od 70 odstotkov. Niso pa želeli potrditi točnega zneska.

Trend spodbujajo številni TikTok posredniki

BBC je ugotovil, da omenjeni trend spodbujajo tako imenovani »TikTok posredniki«, ki so begunskim družinam priskrbeli telefone in opremo za predvajanje v živo. Posredniki so pojasnili, da sodelujejo z agencijami, povezanimi s TikTokom na Kitajskem in na Bližnjem vzhodu, ki so družinam omogočajo dostop do računov TikTok. Te agencije družbeno omrežje uporabljajo kot del svoje globalne strategije, katere cilj je čim več prenosov v živo in hkratno spodbujanje uporabnikov, da več časa preživijo na omrežju. Njihovi algoritmi predlagajo vsebino na podlagi geografskega izvora uporabnikove telefonske številke, vendar pa so posredniki novinarjem pojasnili, da raje uporabljajo britanske kartice sim. Menijo namreč, da so ljudje iz Združenega kraljestva najbolj radodarni.

Novinarji BBC so izvedli poskus, da bi ugotovili, kam gre denar. Eden od novinarjev je zato stopil v stil z eno od agencij, povezanih s TikTokom, in dejal, da živi v taboriščih. Dobil je uporabniški račun ter začel s prenosi v živo. Osebje BBC je v tem času poslalo virtualna darila v vrednosti 106 dolarjev z drugega računa. Ob koncu prenosa so ugotovili, da je TikTok vzel 69 odstotkov vrednosti daril, saj je bilo stanje na testnem računu le 33 dolarjev. Ti pa so bili kasneje znižani za nadaljnjih 10 odstotkov zaradi menjave v lokalno valuto, nato pa naj bi posredniki vzeli še 35 odstotkov preostanka. Ostalo je torej samo 19 dolarjev.

TikTok krši lastne pogoje storitev

»TikTok jasno navaja, da uporabniki ne smejo izrecno zahtevati daril, zato je to očitna kršitev njihovih lastnih pogojev storitev, pa tudi pravic teh ljudi,« je dejala Marwa Fatafta iz organizacije za digitalne pravice Access Now. Pri tem dodaja, da imajo ljudje sicer pravico, da delijo svoje zgodbe na spletu, vendar pa so ti prenosi v živo lahko precej ponižujoči.

Iz pravil TikToka je sicer razvidno, da je treba najprej imeti 1000 sledilcev, šele nato pa se lahko začne s prenosi v živo. Med drugim se ne sme neposredno zahtevati daril, prav tako pa je treba preprečevati škodo, ogrožanje ali izkoriščanje mladoletnikov na platformi.

BBC je sicer prijavil 30 računov, ki prikazujejo beračenje otrok, vendar je TikTok vseeno trdil, da ni prišlo do kršitev njihovih politik. Ko pa so podjetje neposredno kontaktirali za komentar, so hitro prepovedali vse račune. V izjavi so nato zapisali: »Zelo smo zaskrbljeni zaradi informacij in obtožb, ki nam jih je posredoval BBC, zato smo takoj in strogo ukrepali.«

Za mnoge to predstavlja edini vir zaslužka, čeprav vedo, da so izkoriščani

BBC se je obrnil na več dobrodelnih organizacij, ki delujejo v Siriji, da bi našli alternativno služenju denarja na družbenem omrežju TikTok. Lokalne dobrodelne organizacije so pripravljene priskočiti na pomoč z osnovnimi potrebščinami, vendar pa bo za mnoge begunce in njihove družine še vedno edini način služenja denarja ostal TikTok.