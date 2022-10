Policija je zaključila obsežno preiskavo kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in sicer gre po naših informacijah za afero Fotopub, povezano s kulturnikom Dušanom Josipom Smodejem. Skupno so preiskali 12 sumov kaznivih dejanj, v katerih je bilo ugotovljenih devet oškodovancev, odkriti pa trije osumljenci. Po naših informacijah so to že prej omenjeni Dušan Josip Smodej, pokojni slikar Roman Uranjek in dekle, ki naj bi izsiljevalo Smodeja.

Zoper njega in dekle je policija na tožilstvo podala kazenski ovadbi. Zoper kulturnika za dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost, za omogočanje uživanja prepovedanih drog ter povzročitve hudih telesnih poškodb. »Oškodovani sta bili dve osebi,« je pojasnil Martin Rupnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. Sumi pa niso bili potrjeni za kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost in izsiljevanje, zato je policija tožilstvu predala le poročilo. Policija pa je dekle ovadila zaradi poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje. Rupnik je pojasnil še, da so zoper drugega osumljenca, po naših informacijah gre za pokojnega Uranjeka, preiskovali kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost, pri čemer je bilo eno od teh storjeno pred več kot 35 leti. »Ker kazenski pregon zoper osumljenca ni več dopusten, je bilo na pristojno okrožno državno tožilstvo podano poročilo,« je dodal Rupnik.

Med potekom preiskave so policisti opravili več kot 80 razgovorov ter pregledali več kot 5000 objav in zapisov na spletu. Sodelovali so tudi s tujimi varnostnimi organi. Rupnik je izpostavil velik pomen vloge oškodovancev v takih primerih. »Žrtev je praviloma edini vir informacij, kaj se je zgodilo med njo in storilcem. To so izjemno pomembni podatki za odkritje storilca, če je ta ob prijavi neznan, učinkovitejše pa je tudi dokazovanje oziroma procesiranje storilce,« je bil jasen Rupnik.