Novi uspehi ukrajinskih sil sledijo silovitim ruskim napadom na ukrajinska mesta v ponedeljek, s katerimi se je Moskva odzvala na delno uničenje mostu, ki povezuje polotok Krim z rusko celino.

Iz Kijeva so minuli četrtek sporočili, da so ukrajinske sile osvojile več kot 400 kvadratnih kilometrov v regiji Herson, ki si jo je pred tem v celoti enostransko priključila Moskva.

V okviru protiofenzive na južnem bojišču so ukrajinske sile že bile uspešne tudi pri uničenju več mostov na reki Dneper, zaradi česar bo morebiten umik ruskih sil na južni breg reke toliko bolj zahteven.

Ukrajina od Nemčije prejela prvo pošiljko sistemov zračne obrambe Iris-T

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes sporočil, da je Ukrajina od Nemčije prejela prvo pošiljko sistemov zračne obrambe Iris-T. Ob tem je napovedal, da Kijev v kratkem pričakuje tudi dobavo ameriških sistemov zračne obrambe Nasams, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Sistemi Iris-T iz Nemčije so že tukaj. Prihajajo (ameriški) sistemi Nasams. To je šele začetek. In potrebujemo jih še več,« je pozno v torek na Twitterju zapisal Reznikov. Dodal je, da obstaja moralni imperativ, po katerem je treba zaščititi nebo nad Ukrajino in s tem rešiti ukrajinsko ljudstvo.

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht, ki je v začetku meseca nepričakovano obiskala Kijev, je takrat napovedala, da bo Nemčija Ukrajini v nekaj dneh dostavila najsodobnejše sisteme zračne obrambe Iris-T. Ukrajina naj bi po napovedih prejela štiri. Obenem je Lambrechtova napovedala tudi dobavo 16 havbic, ki naj bi jih Nemčija financirala skupaj z Dansko in Norveško.

Med ponedeljkovimi ruskimi raketnimi napadi na več ukrajinskih mest po vsej državi, v katerih je umrlo 19 ljudi, naj bi ukrajinska zračna obramba sestrelila 52 od skupno 83 ruskih raket. Med sestreljenimi raketami naj bi jih bilo 16 manevrirnih, navaja AFP.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči sobotne eksplozije na mostu, ki polotok Krim povezuje s celinsko Rusijo, ruske raketne napade označil za odgovor na teroristična dejanja Ukrajine, medtem ko jih je Zahod ostro obsodil.

Stoltenberg: Zračna obramba Ukrajine je prednostna naloga zavezništva

Zahodni zavezniki si bodo prizadevali Ukrajini zagotoviti več sistemov zračne obrambe, da bi se ta lahko zaščitila pred neselektivnimi ruskimi napadi, je danes ob prihodu na srečanje kontaktne skupine za podporo obrambe Ukrajine v Bruslju napovedal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

»Obravnavali bomo, kako povečati podporo Ukrajini, pri čemer bo glavna prednostna naloga več zračne obrambe za Ukrajino,« je pred začetkom srečanja kontaktne skupine dejal prvi mož Nata in pozdravil novico, da je Ukrajina od Nemčije prejela prvega od obljubljenih štirih sistemov zračne obrambe Iris-T. Po Stoltenbergovi oceni Ukrajina namreč potrebuje zelo različne sisteme zračne obrambe, na primer proti balističnim raketam, manevrirnim raketam in brezpilotnim letalom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je potrdi navedbe Stoltenberga, saj je na vprašanje, kaj si obeta od srečanja, odgovoril s tremi besedami. »Sisteme zračne obrambe,« je dejal. Srečanje kontaktne skupine, v kateri sodeluje okoli 40 držav, sicer poteka v okviru dvodnevnega zasedanja ministrov za obrambo držav članic Nata.

Osrednja tema zasedanja bo srednjeročna podpora Ukrajini v obliki vojaške pomoči. Prav tako bo to tema današnje delovne večerje ministrov, s čimer se bo dvodnevno zasedanje tudi začelo.

Ruske oblasti aretirale osem ljudi v povezavi z eksplozijo na mostu na Krim

Ruske oblasti so v povezavi s sobotno eksplozijo na mostu, ki polotok Krim povezuje s celinsko Rusijo, pridržale osem ljudi, je danes sporočila ruska varnostno-obveščevalna služba FSB. Kasneje so sporočili še, da so preprečili dva poskusa napadov, ki naj bi jih pripravljale ukrajinske tajne službe na ozemlju Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med osmimi osumljenci je pet ruskih državljanov in trije državljani Ukrajine oziroma Armenije. Za eksplozijo po navedbah FSB stoji ukrajinska vojaška obveščevalna služba, operacijo pa naj bi vodil njen vodja Kirilo Budanov.

V izjavi FSB navaja, da je bilo razstrelivo shranjeno v 22 zvitkih plastične folije, ki so avgusta zapustili ukrajinsko pristanišče v Odesi in potovali skozi Bolgarijo, Gruzijo in Armenijo, preden so v začetku oktobra prispeli v Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na strateško pomembnem 19-kilometrskem mostu med polotokom Krim in celinsko Rusijo je v soboto odjeknila eksplozija in most močno poškodovala ter po podatkih iz Moskve terjala štiri življenja. Ruski predsednik Vladimir Putin je dogodek označil za teroristično dejanje in odgovornost zanj pripisal ukrajinskim tajnim službam. V ponedeljek je nato Rusija izvedla raketne napade na mesta po vsej Ukrajini, v katerih je umrlo 19 ljudi. Putin je to označil za odziv na eksplozijo na mostu. Kijev uradno ni prevzel odgovornosti za eksplozijo.

Danes so iz FSB sporočili še, da so na ozemlju Rusije preprečili dva poskusa napadov, ki naj bi jih pripravljale ukrajinske tajne službe, poroča ruska tiskovna agencija Tass. V prvem primeru naj bi preprečili napad na logistični terminal v Brjansku blizu ruske meje z Ukrajino in Belorusijo. Prijeli so 55-letnega ukrajinskega državljana, pri katerem so doma zasegli približno tri kilograme eksploziva in napravo za vzpostavljanje stikov z ukrajinsko varnostno službo.

V drugem primeru je FSB po lastnih navedbah pridržala agenta ukrajinske varnostne službe, ki naj bi načrtoval napad z dvema prenosnima sistemoma za zračno obrambo Igla v moskovski regiji. Prav tako naj bi šlo za ukrajinskega državljana, starega okoli 50 let.

Nuklearka v Zaporožju znova ostala brez zunanjega napajanja

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi pa je danes sporočil, da je jedrska elektrarna v Zaporožju še drugič v petih dneh ostala brez zunanjega napajanja. Kot je zapisal na Twitterju, potrebno energijo za varno delovanje objekta zdaj zagotavljajo dizelski generatorji. Grossi je ob tem izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja v največji evropski nuklearki in še enkrat več poudaril nujo za vzpostavitev varnega območja v okolici elektrarne.

Čeprav je šest reaktorjev nuklearke v Zaporožju zaustavljenih, potrebujejo elektriko za zagotavljanje jedrske varnosti in zaščite, vključno s hlajenjem. V primeru prekinitve zunanjega napajanja elektrarne se avtomatsko vključijo zasilni dizelski generatorji, ki imajo dovolj goriva za najmanj deset dni. Nazadnje so bili ti zagnani v soboto, ko je bil v obstreljevanju poškodovan glavni daljnovod, ki so ga dan pozneje tehniki popravili.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je od marca pod ruskim nadzorom. Ekipa IAEA je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe agencije pa je ostalo na njenem območju.

Biden meni, da se je Putin hudo uštel glede Ukrajine

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek za televizijo CNN dejal, da je ruski predsednik Vladimir Putin sicer racionalen igralec, ki pa se je hudo uštel glede sposobnosti Rusije, da zavzame Ukrajino. Dodal je, da tudi v Washingtonu iščejo način, po katerem bi se lahko Putin umaknil iz Ukrajine, preden gre vse po zlu.

Biden je že prejšnji teden opozoril, da svet vse od kubanske krize leta 1962 še ni bil tako blizu jedrske katastrofe, kot je sedaj. Rusija zaradi nemoči na bojiščih po Ukrajini bombardira civiliste od daleč in grozi z jedrskim orožjem. »Mislil je, da ga bodo sprejeli z odprtimi rokami, da je v Kijevu dom matere Rusije in mislim, da se je povsem uštel,« je med drugim dejal Biden. Ukrajinci so po besedah njihovega predsednika Volodimirja Zelenskega doslej v protiofenzivi, ki se je začela konec septembra, osvobodili 2500 kvadratnih kilometrov svojega ozemlja.

Rusija v svoji nemoči strelja od daleč izza svojih meja, kjer se zaradi grožnje z uporabo jedrskega orožja počuti varno. Biden je dejal, da je Putinova ideja, da bo združil vsa ozemlja, kjer ljudje govorijo rusko, iracionalna. To početje, ki ga je ukrajinski veleposlanik v ZN Sergij Kislica označil za državni terorizem, se ne obrestuje. ZDA so napovedale dodatno pomoč v obliki zračne obrambe, tudi Nemčija je obljubila dostavo svojega sistema obrambe pred raketami. Nadaljevanje pomoči so obljubili tudi voditelji držav skupine G7. Ukrajinci so medtem še bolj odločni glede obrambe domovine.

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je pozvala vse zaveznike, naj povečajo tudi finančno pomoč Ukrajini. Ob srečanju z ukrajinskim kolegom Sergijem Marčenkom v Washingtonu ob robu zasedanja IMF in Svetovne banke je dejala, da bo pomoč zagotovila nadaljnje delovanje vlade Ukrajine, ki se bori s surovo rusko agresijo. ZDA bodo v naslednjih tednih začele pošiljati 4,5 milijarde dolarjev pomoči, ki jo je kongres odobril 30. septembra v paketu, skupaj vrednem 12,3 milijarde dolarjev.