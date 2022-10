Zadružna mlekarna je specializirana za odkup mleka s hribovitih območij Posočja in Cerkljansko-Idrijskega ter velja za eno najuspešnejših mlečnih zgodb v Sloveniji. V sklopu Mlekarne Planika sta tudi Muzej sirarstva Kobarid in ekološko posestvo Bogata v Bovcu, kjer se pase 180 glav živine. Mlekarno Planika, ki je eno glavnih gastronomskih posebnosti Posočja, po odhodu dolgoletne direktorice Anke Lipušček Miklavič v pokoj vodi Miran Božič, s katerim smo se pogovarjali o prihodnosti pridelave hrane pri nas.

Zadružništvo je nekoč predstavljalo glavnino slovenskega kmetijstva, v modernih časih so se mu sicer marsikje odrekli, ker naj bi imel pridih socializma. A Mlekarna Planika velja za dober primer, da je zadružništvo lahko zelo uspešno tudi v času trdega kapitalizma.

Zadruge so za pridelavo hrane izrednega pomena, še toliko bolj v današnjem času, ko prihaja do izraza, kako pomembna je prehranska varnost vsake države. Kmetijske zadruge so seveda tise, ki so poklicane, da glede na veliko razdrobljenost slovenskega posestnega ozemlja oziroma majhnih kmetij združujejo kmete v pridelavi vseh kmetijskih proizvodov. Brez kmetijskih zadrug v današnjem času sploh ne bi mogli govoriti o prehranski preskrbljenosti države.

Mlekarna v Kobaridu je bila pred osamosvojitvijo v lastništvu hrvaškega Kraša, v njej pa se je pridelovalo mleko v prahu. Danes se v njej proizvajajo izdelki z veliko višjo tržno vrednostjo, mlekarna pa velja za eno bolj uspešnih zgodb v Sloveniji na področju mlečne industrije.

Mlekarna je začela delovati leta 1957. Kmetijske zadruge takrat, v času Jugoslavije, sploh niso obstajale v takšni obliki kot danes, ampak so bile formirane kot temeljne organizacije kooperantov po zgledu tozdov in sozdov v industriji. Po tistem sistemu je mlekarna prišla pod okrilje Kraša in naravnost absurdno je bilo, da se je iz najboljšega mleka izdelovalo mleko v prahu. Po osamosvojitvi leta 1991, po stečaju Kraša Planike, so se kmetje ponovno organizirali in ustanovili zadrugo, nova pravna oziroma današnja oblika Mlekarne Planika pa je nastala leta 1995. Od takrat naprej se piše nova zgodba v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Tolmin, ki je prav tako v lasti kmetov.

Za Mlekarno Planika velja, da imate eno boljših oziroma višjih odkupnih cen mleka v Sloveniji, pa ste kljub temu poslovno zelo uspešni.

Brez dobrega plačila kmetje ne morejo vztrajati v nedogled. Če ni ekonomskega interesa, se prej ali slej vsaka zgodba konča. Hkrati pa je to varovalka, da kmetje zadruge ne bodo prodali in da zadruga ostane v njihovi lasti. Zavedamo se težkih pogojev, ki jih imajo tolminski kmetje s prirejo mleka na našem območju, zato to cenimo in plačujemo višjo ceno za odkup mleka ter hkrati zagotavljamo obstoj prireje mleka v naših krajih. Vse skupaj pa je povezano tudi s košnjo pašnikov oziroma travnikov, saj se ti, če niso pokošeni, začnejo zaraščati, tako da je to edini način, da se vzdržuje hkrati tudi lep videz same pokrajine, da je privlačna za izletnike in turiste.

Pa je težko vzdrževati ta zadružni sistem?

Niti ne, ker v slovensko zavest počasi prihaja dejstvo, da je zadružništvo ključnega pomena za prehransko varnost. Na našem območju nimamo velikih posestev in velikih kmetij, kot so v Prekmurju ali na Štajerskem. 40 ali 50 glav živine je že zgornja meja, da se lahko pridela toliko krme, da čreda preživi zimo. Zato veliko kmetov poleti svoje krave seli na visokogorske planine in tam sami sirijo mleko. V tem poletnem času pridelamo sicer manj mleka, vendar je to ključnega pomena, da črede preživijo zimo brez težav in da se lahko vzdržuje zadružni sistem.

Imate pa tudi svoje posestvo v Bovcu, kjer se pase 180 krav. Trenutno ste pravzaprav največji »kmet« v vaši zadrugi.

Na ekološkem posestvu Bogata imamo od 160 do 180 glav živine, od katerih je sto molznic. To je glavni vir mleka za naše ekološke proizvode – sveže mleko, jogurt in sir. Imamo sicer nekaj kmetov, ki imajo prav tako ekološki certifikat, vendar je po teh naših hribih izredno težko zbirati mleko. Zemljo, približno sto hektarjev, imamo v najemu od lokalnih prebivalcev in od sklada kmetijskih zemljišč.

Ko govorimo mleku, ali gre za seneno mleko?

Pri senenem mleku se krave krmi samo s suhim senom. Zaradi podnebnih razmer z veliko dežja je takšna prireja mleka pri nas nemogoča. Krave so, razen pozimi, večji del leta na paši, sicer pa pridelamo nekaj sena in nekaj travne senaže, ki je na neki način na tri četrt posušena trava.

Silaže pa ne uporabljate?

Ne.

Takšna trajnostna pridelava mleka, po kateri slovite, je danes nasploh eden osnovnih trendov v sodobnem mlekarstvu. Kako pa gledajo na to potrošniki in trgovci? Ali jih takšen način prireje mleka sploh zanima ali bolj gledajo na samo ceno v trgovinah, da je čim nižja? Takšno mleko in izdelki iz tega mleka niso ravno najcenejši.

Lahko rečem, da se tako pri potrošnikih in trgovcih povečuje zavedanje, da je pomembna lokalna pridelava hrane, pa ne samo zaradi kratkih dobavnih verig, ampak tudi zato, da ima to, kar pridelamo in prodamo doma, hkrati multiplikativni učinek na vse. Če nam uspe prodati mleko doma, lahko kmetje še naprej redijo živino in obdelujejo zemljo, potrošniki pa dobijo odlično mleko in mlečne proizvode. Je pa seveda potrošnik tisti, ki na koncu izbira in odloča, ali bo s police izbral nekoliko cenejši uvoženi izdelek ali pa malce dražjega domačega, ki je kakovostnejši.

Zakaj slovenski pridelki cenovno niso konkurenčni tistim iz denimo Italije ali Francije, od koder uvažamo največ mlečnih izdelkov, in to kljub temu da imamo pri nas mlekarne, ki so v lasti Italijanov in Francozov?

Gre za multinacionalke, ki imajo proizvodne lokacije na raznih točkah sveta oziroma Evrope in na podlagi ekonomije obsega v posameznih obratih izdelujejo samo eno vrsto izdelkov. En obrat v neki državi izdeluje en sam izdelek, ki ga nato izvaža v več držav, tudi k nam. Po drugi strani pa v mlekarnah, ki so pri nas, pošiljajo določen izdelek tudi drugam in ob tako veliki proizvodnji so izdelki lahko cenejši. Ampak v nekem smislu se je globalizacija, kar zadeva prehranske izdelke, že rahlo izpela. Določen prehrambni izdelek izgubi čar, če pridemo v katero koli državo in na policah naletimo na vedno iste stvari. Če vzamemo za primer turizem. Poleg naravnih in kulturnih znamenitosti je dandanes čar obiska posamezne države ali dežele ravno v njeni gastronomski posebnosti. Prehranski izdelki so tisti, ki imajo vedno večji pomen tako za lokalno prebivalstvo kot za turizem. Naše Posočje je v tem smislu bogato.

V Sloveniji imamo kup mlečnih izdelkov, ki so tržno izredno zanimivi, kot sta denimo nanoški in bovški sir, ki zaradi skromne pridelave žal usihajo v pozabo. Nanoškega sira sploh ne izdeluje nihče več, čeprav je zaščiten z označbo porekla. Vi ste iz tolminca, ki je danes zaščitni znak vaše mlekarne in prav tako zaščiten z označbo porekla, naredili uspešno zgodbo. Še nedolgo tega pa ga je bilo mogoče kupiti le na kakšni kmetiji.

Za vsak izdelek z zaščiteno označbo porekla gre za geografsko območje, ki je omejeno. Nanoškega sira ne bo več, ker tam ni več obrata, ki bi ga izdeloval. Tudi tolminec z zaščiteno označbo porekla proizvajata poleg naše mlekarne samo še dva kmeta na Tolminskem. Ta specifikacija je dokaj zahtevna, vsako leto pa certifikacijska hiša preverja, ali je izdelek narejen po vseh standardih. Na posameznih gorskih kmetijah poleti sicer res lahko kupite sir tolminec, ki pa ni certificiran. Tudi sicer se trudimo, da v proizvodnji čim več uporabljamo lokalne sestavine in da poiščemo tradicionalne postopke in recepte, ki jih lahko potem vključimo v naše proizvode. Lani smo začeli izdelovati jogurt, ki smo mu dodali sirup smrekovih vršičkov, ki ima tradicijo v prehranskem in zeliščarskem izročilu naših krajev. Tudi naš ribji namaz, ki ga tržimo pod blagovno znamko soški namaz, je plod lokalnega sodelovanja, saj je narejen iz naše tolminske skute, sladke smetane, nekaj začimb ter dimljene postrvi iz ribogojnice Faronika, ki je v lasti Ribiške družine Tolmin. Eden takšnih proizvodov je denimo tudi sir z dobro mislijo oziroma divjim origanom – kot se tudi reče temu zelišču, ki raste na naših hribih –, ki je postal prava prodajna uspešnica.

Kakšna pa je zgodba kefirja z vitaminom D3, ki je tudi eden vaših novih proizvodov?

Kefir z vitaminom D3 je produkt iz časov korone. Poznano je, da vitamin D pripomore k dvigu imunskega sistema, in prav zato smo razvili ta izdelek. Težko bi rekli, da je lokalni proizvod kot zgoraj omenjeni, gre pa za izdelek, ki se je na trgu lepo prijel.

Po katerih vaših izdelkih pa je največ povpraševanja?

Po svežem mleku, siru tolmincu in pa našem maslu. To maslo ima poseben vonj in okus in je rumene barve. Je res nekaj posebnega.