V četrtek bo na zahodu Slovenije večinoma sončno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Drugod se bo sprva zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan delno razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju in v krajih s šibko burjo od 12 do 15, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. V soboto se bo prehodno oblačnost povečala, popoldne pa se bo jasnilo. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah severno in vzhodno od nas megla ali nizka oblačnost. Več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo zjutraj pihala šibka burja. V Alpah bo danes popoldne možna kakšna ploha.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden.