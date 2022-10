Obrambni ministri članic Nata bodo danes in jutri na zasedanju, prvem po ruski aneksiji zasedenih ukrajinskih regij, razpravljali o nadaljnji pomoči ukrajinski vojski v orožju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na včerajšnjem izrednem zasedanju članic skupine G7 države pozval k zagotovitvi sistemov zračne obrambe Ukrajini. Ti za Zelenskega zdaj predstavljajo glavno prioriteto, in če jih bodo dobili dovolj, bo glavna ruska grožnja Ukrajini ustavljena, je ocenil. Trenutno se pri zračni obrambi zanašajo na starejše sisteme S-300, razvite v času Sovjetske zveze.

Stoltenberg: Ruski napadi so znamenje šibkosti

Ob želji po novem orožju je Zelenski pozival tudi k sprejetju nadaljnjih sankcij proti Rusiji. Zavzel se je predvsem za uvedbo cenovne kapice na nafto in zemeljski plin, s čimer bi po njegovem vojna za Rusijo postala nedobičkonosna. Prav tako je ponovno zavrnil možnost iskanja diplomatske rešitve s trenutnim ruskim političnim vodstvom. O možnosti mirovnih pogovorov bosta sicer jutri razpravljala ruski predsednik Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Tudi včeraj so se nadaljevali ruski raketni napadi na ukrajinska mesta. Vendar je bil obseg raketiranja očitno manjši kot v ponedeljek. Tokrat so rakete zadele stanovanjske bloke v Zaporižiji. V okolici Kijeva, v Lvivu in tamkajšnjih bližnjih zaselkih pa je zaradi napadov na infrastrukturo še naprej primanjkovalo elektrike. »Kar smo videli, je znamenje šibkosti. Izgubljajo ozemlje in nimajo zmogljivosti, da bi ustavili ukrajinsko napredovanje,« je najobsežnejše raketiranje ukrajinskih mest od začetka vojne opisal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in dodal, da ti odražajo trenutno stanje na bojišču.

ZDA in Nemčija že napovedale dobavo zračne obrambe

Ruske raketne napade je v svoji izjavi po videozasedanju obsodila skupina G7, ki je napovedala nadaljnjo humanitarno, finančno, vojaško, diplomatsko in pravno podporo Ukrajini, dokler bo ta potrebna. Pripravljeni so tudi na dodatna varnostna zagotovila Ukrajini, za katera je zaprosil Zelenski v luči vzpostavitve skupne belorusko-ruske mejne vojaške enote. Od Zahoda želi napotitev mednarodne opazovalne misije na mejo z Belorusijo.

Tudi Stoltenberg je pred ministrskim zasedanjem Nata ocenil, da Ukrajina še naprej potrebuje različne vrste orožja. Poleg sistemov zračne obrambe je naštel topništvo, premične raketne sisteme Himars, protitankovsko orožje, gorivo, zimska oblačila in telekomunikacijsko opremo. Podobno kot v prejšnjih mesecih bo razprava zunanjih ministrov potekala o tem, katero orožje lahko zavezniki Ukrajini še zagotovijo. Ameriška veleposlanica pri Natu Julianne Smith je ocenila, da se bo razprava v okviru kontaktne skupine za Ukrajino vrtela o sistemih zračne obrambe za Ukrajino. Še pred ministrskim zasedanjem so ZDA in Nemčija napovedale dobavo tovrstnih novih modernih sistemov Kijevu. Iz Kremlja so se na ameriško napoved odzvali z oceno, da bo to podaljšalo vojno, ki bo še bolj boleča za ukrajinsko stran, vendar to ne bo spremenilo ruskih ciljev v Ukrajini.

Po še nepojasnjenih eksplozijah na plinovodih Severni tok 1 in 2 – več držav ocenjuje, da je šlo za sabotažo – so članice zavezništva začele krepiti tudi obrambo lastne ključne infrastrukture. Stoltenberg je napovedal, da bodo na kakršen koli napad na infrastrukturo članic zavezništva odgovorili »enotno in odločno«. x