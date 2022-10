Plovilo velikosti hladilnika z imenom Double Asteroid Redirection Test, s kratico DART (v prevodu puščica za pikado), se je 26. septembra namerno zaletelo v asteroid Dimorphos in ga potisnilo v manjšo in hitrejšo orbito okoli njegovega večjega brata Didymosa, je povedal šef Nase Bill Nelson in dodal, da so s tem dokazali, da lahko branijo planet.

»DART je orbito, ki je trajala 11 ur in 55 minut, skrajšal na 11 ur in 23 minut,« je dejal Nelson. Pospešitev tirnice Dimorfosa za 32 minut je presegla Nasina pričakovanja za deset minut.

Omenjena asteroida, ki obkrožita sonce na dobri dve leti, sicer ne predstavljata nevarnosti za Zemljo. Sta pa vseeno idealna za preučevanje metode kinetičnega udarca za obrambo planeta, če bi kdaj proti njemu letelo kaj drugega.

Zaradi svojega začasnega novega repa se je Dimorfos, ki ima premer 160 metrov, spremenil v umetni komet. Za ugotovitev uspeha testa je bila potrebna analiza svetlobnih vzorcev iz zemeljskih teleskopov.

Binarni asteroidni sistem, ki je bil ob trku od Zemlje oddaljen približno 11 milijonov kilometrov, je s tal viden le kot ena točka.

Zemlji nevarnih je le nekaj od več milijard asteroidov in kometov v osončju. V naslednjih 100 letih naj ne bi prišlo blizu nič nevarnega in Nasa ima dovolj časa, da izboljša obrambo.

Pred 66 milijoni let je v Zemljo udaril šest kilometrov širok asteroid, ki je planet pahnil v dolgo zimo, zaradi katere so množično izumrli dinozavri in 75 odstotkov vseh vrst.

Asteroid velikosti Dimorfosa bi naj povzročil le regionalni udarec, na primer opustošenje mesta.

Kinetični udarec z vesoljsko ladjo je le eden od načinov obrambe planeta. Pri Nasi ugibajo tudi o možnosti razstrelitve vesoljskih teles z jedrskim orožjem ali morda z večjo vesoljsko ladjo, ki bi z gravitacijo preusmerila pot asteroida.