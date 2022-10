Generalni direktor IAEA je po sestanku opozoril, da so razmere v Zaporožju zaradi rednega obstreljevanja vse bolj »nevarne, nestabilne in zahtevne«. Pozval je k vzpostavitvi območja okoli jedrske elektrarne, kjer bi veljala prepoved ognja, pri čemer pa ta načrt ne predvideva demilitarizacije in umika ruske vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Putin je Grossiju po navedbah ruske tiskovne agencije Tass med drugim zagotovil, da Rusija ostaja zavezana neširjenju jedrskega orožja. Obenem je poudaril stališče Moskve, da morajo vse države imeti enak dostop do jedrske energije za civilno rabo.

Po njegovem mnenju prihaja do pretirane politizacije jedrskih aktivnosti, zaradi česar je pozval k umiritvi take retorike.

Ravno Putin je sicer v preteklih tednih ob zaostrovanju konflikta v Ukrajini namigoval na možnost rabe jedrskega orožja. Tudi podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je konec septembra izpostavil možnost, da bi Rusija lahko uporabila svojo doktrino jedrskega odvračanja.

Grossi je obisk v Rusiji napovedal v nedeljo, ko je tudi zapisal, da se bo zatem sestal še s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, da bi »zagotovil jedrsko varnost in zaščitno območje okoli nuklearke«.

Jedrska elektrarna v Zaporožju je od marca pod ruskim nadzorom. Ekipa IAEA je elektrarno obiskala v začetku septembra, več članov ekipe agencije pa je ostalo na njenem območju.