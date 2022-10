V Haifi je Maccabi v skupini H gostil v tej sezoni skromni Juventus. Prvi je bil do te tekme še brez točke, drugi pa je bil pri treh in je nujno moral zmagati za ohranitev realnih možnosti za napredovanje. Domači pa so začeli izvrstno, že v sedmi minuti je zadel Omer Atzili, malce pozneje pa so s prostega strela zdeli še prečko. Za nameček se je hitro poškodoval še Angel Di Maria. Atzili je nato v 42. minuti še bolj pahnil v brezno Torinčane, ko je z lepim strelom zadel v zgornji kot za 2:0. Kljub nekaj boljši predstavi v drugem polčasu so Italijani spet ostali praznih rok.

Ob 21. uri bo PSG gostil Benfico. Obe ekipi imata po sedem točk, ob tem pa imajo Parižani nekaj težav, saj bodo igrali brez Lionela Messija, obenem pa španski mediji na čelu z Marco poročajo, da si 23-letni zvezdniški napadalec Kylian Mbappe želi že januarja zapustiti Pariz zaradi domnevno neizpolnjenih obljub vodstva kluba, čeprav je letos podaljšal pogodbo do leta 2024. Najverjetnejše nove njegove destinacije so Real Madrid, Liverpool, Chelsea ali Man City.

V skupini G pa je Manchester City, ki je igral brez Erlinga Haalanda, v gosteh odigral tekmo brez golov. Kar trikrat je v prvem polčasu posredoval VAR. Najprej je izničil zadetek Cityja, nato je slednjemu dosodil najstrožjo kazen, ki jo je zapravil Riyad Mahrez, potem pa je še poskrbel za rdeči karton Sergia Gomeza. Tudi v drugem delu se izid ni spremenil, kljub igralcu manj pa je imel City večjo posest žoge in več strelov. Ob 21. uri bo v tej skupini še tekma Borussie Dortmund in Seville. City je zdaj pri 10 točkah in če Borussia ne izgubi, si bo že zagotovil pot v osmino finala.

Ob 21. uri bodo tudi tekme v skupinah E in F. Milan bo v precej izenačeni skupini E gostil Chelsea, zagrebški Dinamo pa Salzburg z Benjaminom Šeškom. V F pa bo Celtic gostil Leipzig s Kevinom Kamplom, Šahtar Doneck pa branilca naslova in vodilno ekipo Real Madrid, ki si lahko zagotovi osmino finala.