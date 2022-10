Tradicionalno pripravljalno bazo v Zrečah so slovenski rokometaši zamenjali za Maribor, kjer so nastanjeni v centru Draš pod Pohorjem. Na uvodnih treningih so si privoščili tudi velik luksuz: nanje so lahko prihajali kar v sobnih copatih, kajti sobe so imeli v športnem kompleksu, v katerem je tudi dvorana, a večino treningov bodo opravili v prenovljenem Taboru. Na nedeljskem poznopopoldanskem zboru je imel selektor Uroš Zorman na razpolago manj kot polovico od skupno 21 vabljenih igralcev, kajti rokometaši iz tujih klubov so imeli konec tedna še tekmovalne obveznosti v svojih ligah ali pa so bili šele na poti v domovino. A na ponedeljkovem dopoldanskem treningu je manjkala le še peterica (»Španca« Blaž Janc in Domen Makuc, »Nemca« Tilen Kodrin in Urh Kastelic ter »Francoz« Nik Henigman), ki pa se je soigralcem pridružila na večernem.

Slaba klubska popotnica

»Ni mi jasno, zakaj mednarodna zveza IHF dovoljuje tekme v državnih prvenstvih tik pred začetkom reprezentančnih dejavnosti. To povzroča velike težave vsem reprezentancam. A nam gre na roko vsaj dejstvo, da prvo kvalifikacijsko tekmo igramo doma in da smo z njeno preložitvijo za en dan dobili dodaten čas za trening,« je po prvem reprezentančnem zboru od aprila letos in neuspešnih dodatnih kvalifikacijah proti Srbiji za nastop na SP 2023 (kasneje je IHF rešila Slovenijo s posebnim povabilom na tekmovanje na Poljskem in Švedskem) dejal selektor Uroš Zorman. Na nedeljski zbor v Maribor je Ljubljančan prišel s slabo klubsko popotnico s sobotnega večera: kot trener Trima iz Trebnjega je na tekmi slovenske lige doma proti Riku iz Ribnice izgubil s 23:25, prvič kapituliral po štirih zmagah na uvodnih štirih tekmah v prvenstvu in si zdaj skupaj z Ribničani deli drugo mesto (oboji po osem točk) z dvema točkama zaostanka za vodilnimi in še vedno stoodstotnimi Celjani.

Zorman priznava, da slovenska reprezentanca v zadnjem obdobju ni prikazala dobre igre in forme. »Še vedno se lovimo in iščemo pri določenih zadevah, tako da bo tokratna akcija odlična priložnost, da poskušamo vse znova postaviti na svoje mesto in pred januarskim SP malce lažje zadihamo. Na vsaki skupni akciji, odkar sem selektor, smo naredili majhen korak naprej. Toda po drugi strani drži, da vsakič začenjamo znova, kajti po reprezentančni akciji igralci odidejo v svoje klube in nekoliko pozabijo, kaj smo delali v dresu izbrane vrste,« pravi selektor Zorman, ki je namesto poškodovanih Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča in Tadeja Mazeja na priprave poklical Aleksa Kavčiča, Domna Novaka in Darka Cingesarja.

Favorit v balkanski skupini

V balkanski kvalifikacijski skupini 7 z Bosno in Hercegovino, Kosovom in Črno goro je Slovenija vsaj na papirju favorit (na EP bosta iz vsake izmed osmih skupin napredovali po dve najboljši reprezentanci ter štiri najboljše tretjeuvrščene), tako da ne bi smela imeti težav z uvrstitvijo na Euro 2024. »Na žalost proti nobenemu nasprotniku nismo v takšni vlogi favorita, da bi enostavno prišli na igrišče in zmagali. Za začetek se moramo najprej izvleči iz položaja, v katerega smo se sami pripeljali. Le z zmagami si bomo povrnili prepotrebno samozavest. Kot sem že večkrat poudaril: smo v položaju, ko moramo biti tiho, trdo delati in potem govoriti na igrišču,« se zaveda Zorman.

Skupina 7, 1. krog, danes ob 18. uri: Črna gora – Kosovo, ob 20. uri: Slovenija – Bosna in Hercegovina, 2. krog, nedelja, 16. oktober, ob 19.30: Kosovo – Slovenija, ob 20. uri: Bosna in Hercegovina – Črna gora.