Čeprav Barcelona zmaguje v španskem prvenstvu (sedem zmag in remi) in je na vrhu lestvice izenačena z večnim tekmecem Realom Madrid, na stadionu Nou Camp ni idilično. V normalnih razmerah bi bile vse misli usmerjene v prihajajoči el clasico v nedeljo v Madridu, a tokrat jim razpoloženje kvari liga prvakov. Katalonci so v skupini C trenutno na tretjem mestu, ki spomladi prinaša nastope zgolj v izločilnih bojih v ligi Evropa, v kateri so se v lanski sezoni osmešili. Na dosedanjih treh tekmah je Barcelona premagala le Viktorio Plzen iz Češke, najslabšo ekipo v skupini smrti, izgubila pa na gostovanjih pri Bayernu in Interju. Kombinacij je veliko, a če Bayern danes premaga Plzen, si bodo Bavarci zagotovili mesto v izločilnih bojih, za drugo mesto pa se bosta pomerila Barcelona in Inter.

Katalonci so si sami otežili življenje s porazom v Milanu proti Interju z 0:1. »Poraz v Milanu se ne bi smel zgoditi. Do konca skupinskega dela tekmovanja si ne smemo privoščiti nobenega spodrsljaja več. Če bomo igrali tako neodgovorno, kot smo v drugem polčasu proti Celti iz Viga, bomo težko premagali Inter. Visoko intenzivnost moramo pokazati vso tekmo, sicer bo tekmec prihajal do priložnosti,« je jasen trener Barcelone Xavi Hernandez. Barcelona drevi mora premagati Inter, kjer je Samir Handanović izgubil mesto prvega vratarja, da se z ekipo iz Milana izenači po točkah. Inter se po slabem vstopu v sezono vzpenja v formi, vendar letos še ni dosegel več kot dveh zmag zapored. Adut Interja bo napadalec Edin Džeko, ki je konec tedna dosegel dva gola za zmago na gostovanju pri Sassuolu.

Medtem ko v skupini A Napoli melje tekmece, Liverpool v ligi prvakov igra uspešneje kot v angleškem prvenstvu, v katerem doživlja težko sezono, saj je šele deseti s kar 14 točkami zaostanka z vodilnim Arsenalom. Da bo smola še večja, si je prav ob porazu z Arsenalom z 2:3 vezi v kolenu poškodoval kolumbijski napadalec Luis Diaz, ki je ena redkih svetlih točk v ekipi, saj je na 12 tekmah dosegel štiri gole in tri asistence. Diaz bo z igrišč odsoten dva meseca. Liverpool je velik favorit na gostovanju v Glasgowu, saj so Rangersi, potem ko so po enajstih letih znova zaigrali v skupinskem delu tekmovanja, izgubili vse tri tekme brez doseženega gola.

Tekmo na kultnem stadionu Ibrox v Glasgowu bo sodil Slovenec Slavko Vinčić, ki je bil v središču zanimanja v minulem krogu. Barcelona se pritoževala, da jo je v Milanu oškodoval za enajstmetrovko, ko Interjevega igralca Denzla Dumfriesa ni kaznoval zaradi igranja z roko. Katalonci s predsednikom Joanom Laporto na čelu so govorili o škandalu in zahtevali, da evropska nogometna zveza (Uefa) prizna napako ter kaznuje sodnika Vinčića in sodelavce na igrišču ter v sobi za VAR. Uefa je očitno ocenila, da so delo opravili dobro, saj bo Vinčić s sodelavci znova sodil že drevi v Glasgowu, Nizozemec Pol van Bokel, ki je v Milanu skrbel za VAR, pa bo v takšni vlogi na današnji tekmi lige prvakov Viktoria Plzen – Bayern.

Spored lige prvakov Danes, skupina A, ob 18.45: Napoli – Ajax, ob 21. uri: Glasgow Rangers – Liverpool, vrstni red: Napoli 9, Liverpool 6, Ajax 3, Glasgow Rangers 0, skupina B, ob 18.45: Atletico Madrid – Club Brugge, ob 21. uri: Bayer Leverkusen – Porto, vrstni red: Club Brugge 9, Porto, Bayer Leverkusen in Atletico Madrid po 3, skupina C, ob 21. uri: Viktoria Plzen – Bayern, Barcelona – Inter, vrstni red: Bayern 9, Inter 6, Barcelona 3, Viktoria Plzen 0, skupina D, ob 21. uri: Tottenham – Eintracht Frankfurt, Sporting Lizbona – Marseille, vrstni red: Sporting 6, Tottenham in Eintracht Frankfurt po 4, Marseille 3.

*** 5 tekem v ligi prvakov je Inter izgubil na stadionu Nou Camp, kar je največ med vsemi stadioni, na katerih je gostoval.