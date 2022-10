Družine so zadnje slovo žrtvam poboja izrekle v budističnem templju. Nedaleč stran od Centra za razvoj mladih otrok, kamor je nekdanji policist, ki je bil v začetku leta odpuščen zaradi uživanja mamil, vkorakal in streljal na otroke ter njihove vzgoitelje. O dogodku smo poročali tukaj. Po poročanju tujih medijev je šlo za največji množični poboj v zgodovini Tajske.

Skupne slovesnosti za žrtve so potekale v treh templjih z namenom, da bi svojcem prihranile mučno večurno čakanje na zaporedne upepelitve. Po koncu obreda so menihi in svojci počasi zapustili tempelj, zunaj pa jih je čakala množica. Vsako družino je posebaj vodil en menih, za njim pa je drobno krsto nosila policija. Nekateri družinski člani so poleg krst polagali otroške igrače. Svojci žrtev so obred pospremili z molitvami.

Številna telesa mladih žrtev so bila za poslednjo pot oblečena v vojake, zdravnike in astronavte. Vsako oblačilo je predstavljalo tisto, kar so želeli postati, ko odrastejo. Storilčevo truplo so kremirali v sosednji provinici, saj v templju Utai Sawan niso hoteli gostiti njegovega pogreba.