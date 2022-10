Volišča bodo kljub maratonu dobro dostopna

Prvič po letu 2019 se ljubljanski maraton vrača kot dvodnevni tekaški dogodek. Vrhunec maratona bo v nedeljo, 23. oktobra, ko se bodo na ulice podali tekači na 10, 21 in 42 kilometrov. Ker bo v nedeljo potekal tudi prvi krog predsedniških volitev, so organizatorji skupaj z državno volilno komisijo, občino, upravno enoto in drugimi udeleženci sprejeli vrsto ukrepov, da bi volilci klub cestnim zaporam v prestolnici lahko normalno oddali svoj glas.