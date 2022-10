Pri umirajočih bolijo tudi duša, srce in osamljenost

Na Dolenjskem vzpostavljajo projekt integrirane mreže paliativne oskrbe, pri katerem se povezujejo stroka, torej bolnišnica, in nevladne organizacije. Namreč, umirajoči ne potrebuje zgolj lajšanja telesnih bolečin, za kar poskrbi zdravstvo, ampak tudi duhovno, psihološko in socialno oskrbo, za kar poskrbijo nevladniki, ki so v podporo tudi svojcem.