Prazna lakirnica namesto terne

Vlada Mira Cerarja je zakonsko in finančno širokogrudno podprla naložbo v gradnjo lakirnice Magne Steyr. Dnevnik je preveril, kako na izpolnitev pogodbenih zavez vpliva okoliščina, da lakirnica letos ne bo več obratovala in da so proizvodni delavci na čakanju.