»Ruski voditelj, ki je zdaj v zadnji fazi svoje vladavine, ima še vedno prostor za nadaljnjo eskalacijo, ki predstavlja grožnjo vsem, ne le Ukrajini,« je v video nagovoru na zasedanju skupine G7 opozoril Zelenski.

V luči nedavnih obsežnih ruskih raketnih napadov na številna ukrajinska mesta je voditelje pozval, naj Ukrajini pomagajo pri financiranju sistema zračne obrambe. »Prosim vas, da okrepite prizadevanja za finančno pomoč pri vzpostavitvi zračnega ščita za Ukrajino. Milijoni ljudi vam bodo hvaležni,« je dejal in pri tem opozoril, da so ruske sile v ponedeljek na Ukrajino izstrelile več kot 84 raket, v torek pa še 28.

Hkrati je posvaril pred povečano grožnjo iz Belorusije in poudaril, da si Rusija želi v vojno potegniti svojo zaveznico. Mednarodno skupnost je zato pozval, naj na meji med Ukrajino in Belorusijo namesti misijo mednarodnih opazovalcev, ki bi spremljala varnostne razmere.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sicer v ponedeljek obtožil Ukrajino in njene zaveznice, da pripravljajo napad na ozemlje njegove države. Ob tem je dejal, da bosta Belorusija in Rusija začeli z nameščanjem skupne regionalne skupine oboroženih sil. Novi rusko-beloruski kontingent pa naj bi bil po navedbah beloruskih oblasti izključno obrambna skupina, katere cilj je braniti državne meje.

Po pogovoru z Zelenskim so članice G7 sporočile, da bodo od Putina terjale odgovornost za nedavne raketne napade na ukrajinska mesta. »Najostreje obsojamo te napade in opozarjamo, da vsesplošni napadi na nedolžno civilno prebivalstvo pomenijo vojni zločin,« so v izjavi zapisali voditelji držav G7 in hkrati Minsk opozorili, naj preneha omogočati Putinovo invazijo.

Prav tako so obljubili nadaljnjo finančno, humanitarno, vojaško, diplomatsko in pravno podporo ter se zavezali, da bodo trdno stali ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Pozdravili pa so tudi pripravljenost Ukrajine za »pravičen mir«.

Ta naj bi vključeval spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti iz Ustanovne listine ZN ter zagotavljanje sposobnosti Ukrajine, da se v prihodnosti brani sama. Poleg tega bi moral vsak sporazum zagotoviti okrevanje in obnovo Ukrajine, vključno z iskanjem možnosti za to s sredstvi iz Rusije, ter si prizadevati za odgovornost za ruske zločine, storjene med vojno.