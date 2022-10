Ob koncu tedna bi moral voziti še na sklepni dirki sezone, po Lombardiji, ki jo je odpeljal že štirikrat, največkrat od peterice spomenikov, a ga je padec na Vuelti prisilil, da je predčasno sestopil s kolesa. Nasploh leta 2022 Primož Roglič ne bo imel v najlepšem spominu, več kot uspehov je bilo padcev in poškodb, toda to Zasavcu, ki bo čez dobra dva tedna praznoval 33. rojstni dan, ni zlezlo pod kožo, da bi žaloval ali obupaval. Nikoli mu ni, niti mu ne more, ker vselej vedro razmišlja.

V Franciji mu je končno šlo

»Snemanje sem imel od sedmih do sedmih, ampak sem jih vmes prisilil, da sem po telefonu ujel kak kader. Ja, super izkupiček za nas na koncu,« je v Mariboru, ob robu svojega prvega dobrodelnega dogodka Zlati krog s Primožem Rogličem, komentiral razplet klasike odpadajočega listja in drugo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja. Sam je letos odpeljal zgolj uvodni spomenik, Milano–San Remo, na katerem je slovensko superiornost potrdil Matej Mohorič, in osvojil 17. mesto. Flandrijo in Pariz–Roubaix je po tradiciji izpustil, Liege–Bastogne–Liege, kjer je predlani vknjižil prvo slovensko zmago na enodnevnih klasikah iz kluba elitnih petih, pa mu je vzela poškodba mišice. Če k temu prištejemo že omenjeni padec v 16. etapi v Španiji in še enega v 5. etapi Toura, je povsem očitno, da mu je sreča obrnila hrbet.

»Vedno bi lahko bilo boljše, po drugi strani pa tudi veliko slabše. Skušaš se učiti iz sezone in ob koncu potegniti pozitivne stvari. Jaz tako gledam. Bilo je precej uspehov, zmagal sem na nekaj dirkah, tudi na zadnji sem bil tam, kjer bi moral biti,« je povedal Kisovčan. Slavil je pet zmag, kar je najmanj, odkar je leta 2016 stopil med svetovno smetano, katera pa mu največ pomeni? »Naj pomislim, a ni težko, saj jih ni veliko,« se je pošalil. »Pariz–Nica in po Dofineji. Vsi so mi že govorili, da mi v Franciji ne gre, in je bilo lepo doseči zmago tam. To precej popravi sliko sezone, bilo je nekaj novega, drugačnega, to vedno šteje.«

Zmago na Vuelti imel v nogah

V Franciji se mu tudi tretjič zapored ni izšlo na največji (tritedenski) dirki na svetu, nato pa je šlo vse po zlu še, ko je ciljal na četrto rdečo majico na Iberskem polotoku. Kateri padec je pustil hujše posledice? »Oh, to je tako kot – katera zmaga ti je ljubša. Vse je tako drugače, specifično, težko komentiraš. Na Touru, četudi sem imel zlomljeni dve vretenci, sem naslednji dan lahko startal. Na Vuelti pa ni bilo nič zlomljenega, toda nisem mogel.« Dober mesec kasneje še ni povsem okreval. »Bolj kot ne sem se pobral, ampak še čutim, ni še okej. Ko je noga pokrčena in se raztegnem, boli. Če dalj časa sedim in vstanem, čutim. Tudi na roki, kar smo zašili, imam čez še obliž, se ne zaceli.« Zanikal je, da bi odstopil, ker bi mu padla morala. »Lahko vam pokažem fotografije ali videe, ampak tukaj (na stegnu, op. p.) sem imel dva tedna balon vode, tekočine. Nisem se le malo opraskal. Tisti dan nisem šel na večerjo, ne na zajtrk drugo jutro. Iz postelje nisem mogel vstati. Nekako so me spravili na letalo in domov. Ni bilo tako, da bi rekel: Spet sem padel, zdaj pa ne bom več startal,« je slikovito opisal, kaj je preživljal v začetku septembra.

In to ravno v trenutku, ko je končno pritisnil ob steno Remca Evenepoela in se je zdelo, da bo po počasnejšem uvodu pentljo zasukal sebi v korist. »To sem imel v glavi, v nogah. V tistem trenutku sem dokazoval, da bomo to naredili. Dejstvo je, da sem se za Vuelto pripravljal en teden, s čimer seveda nisem bil 110-odstotni Primož. Ampak če ne bi bilo izjemnega Remca, bi bil tam še vedno najboljši, pa so se drugi mogoče pripravljali dva meseca. Seveda pa sem rasel, počutil sem se bolje in bolje, v zadnjem tednu sem bil 'ready', končno bomo dirkali, pridobival sem intenzivnost. Nikoli pa ne bomo vedeli (kako bi se razpletlo, op. p.). Lahko rečem, da sem bil boljši, ampak on je zmagal, to so dejstva,« si Zasavec ni zatiskal oči. Iz tega bo izluščil najboljše: »Občutki so pozitivni, moram gledati pozitivno. Ne pa, slabši sem bil, padel sem, nič mi ne gre.«

Vedno tam, kjer se zgodi

Za padec je s prstom že takrat pokazal na Britanca Freda Wrighta. »Ni nekih direktnih posnetkov. Potem smo posneli izjavo, kar sem želel dati ven. Če ne zame, saj zame je mimo, predvsem za mlajše, ki prihajajo, da se poskuša zagotoviti ne varnost, niti ne spoštovanje, bolj ferplej. To je bilo moje glavno sporočilo,« je povedal Roglič. Nezgode mu grenijo športno življenje in praktično ob vsakem stiku z asfaltom so hude. Skoraj nikoli se ne le popraska. »Po moje gre tudi za izpostavljenost. Na vsaki dirki sem zato, da zmagam, drugače ne startam. Dirkati moram, kot si želim. Vedno sem tam, kjer se lahko kaj zgodi. V preteklosti pa, če si peta vrsta, si počasnejši ali pa lahko zaviraš, da manj padeš.«

Tudi v novi sezoni bo nosil dres nizozemskega moštva, čeprav so ga nekateri selili na Otok k Ineosu. »Vedno so govorice, takšne in drugačne. Definitivno se bom prihodnje leto začel pripravljati na novo sezono v dresu Jumbo-Visme,« je zatrdil Kisovčan. Se bo po slavju Danca Jonasa Vingegaarda na Elizejskih poljanah v novi sezoni spremenila hierarhija znotraj moštva? »Nisem tu, da komentiram take stvari. Lahko gledam le nase, komentiram sebe. V tem položaju še nikoli nisem bil, bil sem edini lider. Toda boril se bom in si izboril prostor ter stvari, ki mi pripadajo, primerno podporo, in bom vozil na tistih dirkah, na katerih bom maksimalno podprt.«

Urediti si, kar si zasluži

Se bo tudi v novi sezoni osredotočil na dirko po Franciji ali bo izbral italijanski krog? Prireditelji pri sosedih bi si želeli videti Slovenca v boju za rožnato majico, saj bo šla trasa spet po slovenskem narodnostnem ozemlju. »Precej daleč je do tja. Naj bo prej operacija. Tudi do mene je najbolj pošteno, da si izberem cilje in stvari, ki imajo nek smisel. Mogoče moram pogledati, da naslednja sezona ni moja zadnja in mi ni treba zmagati na Giru, Touru in Vuelti. Treba si bo nastaviti sistem in planirati. Ampak najprej bi rad poskrbel za zdravje, da ko bom začel, bom stoodstoten in jaz najboljši.«

Morda bomo na največjih dirkah po novem spremljali četveroboj s slovenskima šampionoma, Vingegaardom in Evenepoelom. »Remco, Tadej, Jonas, nimam vpliva na njih, če gredo pol ure na 500 vatih, jaz ne grem. Za to ste novinarji, vaše delo je, da komentirate in ocenjujete,« se ni spustil v debato. »Jaz gledam najprej optimistično, na operacijo in da se čim prej vrnem. Morajo me skrbeti moji cilji, moji ljudje, moja ekipa in položaj v njej, da bo čim bolje poskrbljeno za mojo prihodnost. Ni se mi treba nikomur dokazovati, želim pa poskrbeti ali imeti urejeno to, kar si zaslužim, kar sem si izboril v vseh teh letih. In delati še naprej, kot na primer danes, dobre stvari,« je sklenil Primož Roglič.

